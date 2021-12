Jena: Erzählen mit einem scharfen analytischen Blick

Jena. Das Walter-Dexel-Stipendium der Stadt Jena 2021 erhält Kathrin Groß-Striffler.

Kathrin Groß-Strifflers (Jahrgang 1955) erzählerisches Werk ist weit über die Grenzen Thüringens im deutschen Sprachraum anerkannt. Mit ihrer äußerst genauen Sprache, nicht ohne Lakonie, oft mit leisem Humor, vermag sie, die Decke des Alltages aufzuheben. Sichtbar werden die eigentlichen Sehnsüchte, Verletzungen, Ausbruchversuche und Hoffnungen der Menschen. Mit diesem analytischen Erzählen ohne angestrengte Metaphern werden Toleranz und Empathie wichtige Themen. Und so engagiert sich Kathrin Groß-Striffler auch neben ihrer erfolgreichen schriftstellerischen Tätigkeit seit 2014 in der Jenaer Flüchtlingshilfe. „Die Prosa von Kathrin Groß-Striffler zeichnet sich durch eine große Experimentierfreudigkeit aus. Die Autorin sucht stets nach neuen erzählerischen Wegen, besonders auch in ihren jüngsten Kurzprosabänden. Ihr Erzählen verbindet sich dabei mit einem scharfen analytischen Blick auf Gegenwärtiges, Alltägliches“, heißt es in der Begründung der Jury. Sie bringe sich immer auch proaktiv in die Stadtgesellschaft ein, habe sich nie in ihre Schreibstube zurückgezogen.

Bereits zum 25. Mal verleihen Stadtwerke und Stadt Jena das nach dem Maler, Werbegrafiker, Designer und Verkehrsplaner und Publizist Walter Dexel benannte Stipendium an Künstler oder Kunstschaffende.