Jena forscht an Batterien der Zukunft

Jena. Am Montag Vormittag wurde in der Lessingstraße in Jena Richtfest gefeiert für zwei Erweiterungsbauten des Zentrums für Energie und Umweltchemie (CEEC).

50 Millionen Euro fließen in das Projekt für die Batterie- und die Energiespeicher-Forschung. Mehr als 90 Prozent der Bauleistungen sind vergeben. Das Geld kommt vor allem vom Bund und vom Land sowie von der Ernst-Abbe-Stiftung, der Carl-Zeiss-Stiftung und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gleich zwei Thüringer Minister waren zum Richtfest nach Jena gekommen: Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke).

Tiefensee lobte in seiner Rede den Gastgeber Ulrich Schubert, Direktor des Zentrums für Energie und Umweltchemie, und bezeichnete ihn als den treibenden Motor für das Projekt. Seit dem Baustart vor einem Jahr lief alles glatt. Trotz Corona befindet sich der Bau im Zeitplan. Im Oktober 2023 soll Einweihung gefeiert werden.

„Energiespeicherung ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts“, sagte Tiefensee. Die Energiewende, aber auch die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern seien ohne leistungsfähige Energiespeicher nicht möglich. Diese Thematik habe mit der Ukrainekrise und der Drosselung der russischen Energieimporte aktuell noch einmal eine ganz neue Brisanz bekommen. „Das CEEC Jena leistet in dieser Situation wichtige Pionierarbeit für die Batterieforschung weit über Deutschland hinaus.“

„Die Universität Jena wird mit international sichtbarer Spitzenforschung und innovativen Konzepten für Batterien und Materialien verbunden. Mit dem heutigen Richtfest sorgen wir dafür, dass dies auch in Zukunft so bleibt“, sagte der Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Walter Rosenthal. Die Bandbreite der Forschung reicht von der Polymerchemie über die Glaschemie bis zur Mineralogie und von der Theorie über die Herstellung und Verarbeitung von neuen Materialien bis zur Anwendung“, ergänzte der Präsident.

Im künftigen Forschungsgebäude entstehen über 40 Büroräume und 60 Labore. Am Standort soll nicht nur geforscht werden. Die Forschungsergebnisse sollen auch in eine Produktion überführt werden. Nach dem offiziellen Teil ging es für die meisten wieder ins Freie. Dort wartete Polier Roger Hauptmann von der Baufirma Otto Heil am Richtkranz, um den Richtspruch zu halten. Danach war von Rosenthal, Jenas OB Thomas Nitzsche und Co. Treffsicherheit verlangt beim symbolischen Versenken der Nägel im 20 Zentimeter starken Holzbalken.