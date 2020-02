Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: Fußgänger läuft in Auto

Ein Fußgänger ist am Dienstabend am Löbdergraben an der Einmündung zum Steinweg in ein Auto gelaufen. Nach Polizeiangaben wurde der Fußgänger verletzt, aber nicht schwer. Die Beamten ermitteln, ob er bei Rot über die Ampel in Richtung Saalstraße gelaufen ist, während die Autofahrerin, die in Richtung Lutherplatz unterwegs war, Vorfahrt hatte. Die Fahrbahn war wegen des Unfalls am „Kupferhütchen“ kurzzeitig gesperrt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.