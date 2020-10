Jena: Gänsebraten gibt’s 2021 gleich zweimal

Leider, die vierte Auflage des Jenaer „Martinsschmauses“ im November wird in diesem Jahr ausfallen. Wegen der Pandemie-Entwicklung mussten sich die privaten Initiatoren Ralf Kleist, Volker Lissner und Berno Kremlitschka zur Absage durchringen. Während der „Martinsschmaus“-Veranstaltungen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 hatten die drei Männer in Kooperation mit dem Jenaer Sozialamt und dank vieler Sponsoren jeweils hunderte sozial Bedürftige zu einem Gänsebraten-Essen in die Stadtkirche einladen können. 70 bis 80 Helfer fanden sich jeweils als ehrenamtliche Gastronomen. Diese Veranstaltung sei eigentlich eine wunderbare Form der Begegnung, um Einsamkeit entgegenzuwirken. „Doch ist das auch die gefährdete Personengruppe. Wir möchten vorsichtig sein“, sagte Sozialdezernent Eberhard Hertzsch.

Kleist, Lissner und Kremlitschka kündigten an, dass als Trost ein Adventsgruß mit einer kleinen Überraschung an alle Eingeladenen in der Adventszeit verschickt werde. Und ganz wichtig: Der „Martinsschmaus 2020“ soll im Frühjahr nächsten Jahres nachgeholt werden und dann planmäßig um den „Martinsschmaus 2021“ ergänzt werden. Das sei schon gegenüber den Sponsoren unabdingbar. Ein „Martinsschmaus“ hat einen Etat von rund 10.000 Euro.