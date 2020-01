Jena: Gebühren fürs Anwohnerparken sollen nicht steigen

Die Stadt Jena denkt in diesem Jahr nicht daran, die Gebühren für das Anwohnerparken zu erhöhen. Mit dieser klaren Absage antwortete Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) auf die Nachfrage unserer Redaktion zu den jüngsten deutschlandweiten Diskussionen um eine Erhöhung der Gebühren für Bewohner-Parkausweise.

Angeschoben worden war die Debatte von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Er möchte die gesetzlich gedeckelte Obergrenze von rund 31 Euro im Jahr fürs Anwohnerparken lockern und damit, wie er meint, den Kommunen mehr Einnahmen ermöglichen, damit sie den städtischen Nahverkehr und den Ausbau des Radwegenetzes mehr fördern können. Der Deutsche Städtetag hatte daraufhin die Diskussion weiter befeuert, indem er künftig sogar 200 Euro Jahresgebühr für einen Anwohner-Parkausweis vorgeschlagen hat. Das wäre fast das Siebenfache dessen, was zurzeit in Jena bezahlt wird.

In Jena sei das Anwohnerparken laut dem städtischen Fachdienstleiter für Mobilität, Michael Margull, über mehrere Stadtteile verteilt. So gebe es solche ausgewiesenen Flächen verstärkt in der Nähe von Betrieben und Einrichtungen, die besonders viele Beschäftigte oder Besucher haben, die mit ihren Autos angrenzende Stadtviertel zuparken und damit den dort Wohnenden das Parken erschweren. So habe man erst vor Monaten die Ziegesarstraße in Lobeda-Ost mit Anwohnerparkflächen versehen, ebenso die Emma-Heintz-Straße. Hier wollte man das Ausbreiten von parkenden Autos im Zusammenhang mit dem Klinikum und den Beutenberg-Instituten eindämmen.

Es gebe auch seit geraumer Zeit verstärkte Nachfragen in Jena-Ost und vor allem in Jena-West für die Schaffung von Anwohner-Parkplätzen. Man werde darauf reagieren müssen, schätzt Margull das weitere Vorgehen der Stadt ein. Grundprinzip sei es aber, die bisherige Zahl ausgewiesener Parkmöglichkeiten für Anwohner nicht allzu sehr auszuweiten. Denn dann käme ja auch das Problem hinzu, dass die Stadt für noch mehr Orte und Flächen Kontrollen durchführen müsste. Außerdem seien die kommunal bewirtschafteten Flächen in der Stadt ohnehin knapp. Und Einnahmen aus dem Anwohnerparken könne die Stadt auch nicht erzielen, da es sich bei der Gebühr für den Ausweis nur um eine Verwaltungsgebühr handele.

Es gebe auch Ideen für die Einführung einkommensgestaffelter Anwohner-Parkgebühren, berichtet der OB. In diese Richtung seien Vorschläge von Bürgern gegangen, die in die Sprechstunde beim OB gekommen seien. Doch dies würde einen riesigen Verwaltungsaufwand schaffen. Natürlich könne man nicht auf alle Ewigkeit Veränderungen beim Anwohnerparken ausschließen, schränken Margull und Nitzsche die jetzige Absage an Gebührenerhöhungen etwas ein. Doch vorläufig soll alles beim Alten bleiben.