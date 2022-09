Jena gedenkt am 11. September der Opfer des NSU

Jena. Jena erinnert an Enver Simsek und weitere neun Mordopfer

Die Erinnerung an die Opfer des NSU soll in Jena wach gehalten werden. Traditionell geschieht dies am Todestag von Enver Şimşek, der im Jahr 2002 vom NSU ermordet wurde. In den Folgejahren wurden neun weitere Menschen ermordet, derer ebenfalls gedacht werden soll. Zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 22. Todestages von Enver Şimşek wird diesen Sonntag eingeladen. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche wird Worte des Gedenkens sprechen.

Sonntag, 11. September, 10.30 Uhr, Gedenktafel für Enver Şimşek, Enver-Şimşek-Platz, Jena-Winzerla