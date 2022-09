Jena gehört zu den Start-up-Hochburgen in Deutschland

In einem Labor an der Universität Jena zeigt die Chemikerin Dr. Nadine Heßler eine Gesichtsmaske aus biotechnologisch gewonnener Zellulose als Basismaterial für medizinische und kosmetische Anwendungen. Das Material ist die Grundlage für die spätere Ausgründung JeNaCell.

Jena. Die Universität Jena befindet sich unter den Top-Zehn der besten deutschen Unis für Start-up-Gründungen.

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena gehört deutschlandweit zu den Top-Zehn der Gründungshochschulen und stellt selbst große Exzellenzuniversitäten in den Schatten, zeigt ein neues Ranking auf. Ganz genau lande die Jenaer Universität im Ranking auf Platz sieben, was nur mit innovativen Forschenden in Kombination mit einer passenden Infrastruktur und zahleichen Unterstützungsangeboten für Gründerinnen und Gründer zu schaffen sei. „Die Universität Jena ist auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe gegangen und wird mit den Schwergewichten in München, Aachen oder Karlsruhe gemessen. Das reflektiert auch unser Verständnis von Wissens- und Technologietransfer als strategischer Kernaufgabe der Universität“, sagt Georg Pohnert, Vizepräsident für Forschung an der Universität Jena. „Dieses Ranking zeigt ebenso wie zahlreiche Rückmeldungen aus der Gründungsszene, dass wir in Jena mit einer Kombination aus individueller Beratung und breiter Unterstützung auf dem richtigen Weg sind.“

Jena könne sich im bundesweiten Vergleich sehen lassen

„Die ungekrönte Start-up-Hauptstadt Thüringens ist Jena. Von insgesamt elf Start-ups aus dem Bundesland in den Top-50-Rankings von 2017 bis 2021 entfielen allein acht auf die Universitätsstadt. Offenbar stellt die Existenz einer renommierten Hochschule − wie auch bei anderen deutschen Start-up-Zentren − einen wichtigen Standortvorteil dar“, bewerten die Rankingmacher von „passion4business“ das Abschneiden der Friedrich-Schiller-Universität und ergänzen: „Jena mit seinen nur 110.000 Einwohnern kann sich damit auch im bundesweiten Vergleich sehen lassen.“

Selbstständigkeit als frühes Thema in Forschung und Lehre

An der Universität Jena würden die Transferprozesse durch das „Servicezentrum Forschung und Transfer“ (SFT) zentral gebündelt. Der Weg in eine Selbstständigkeit oder Unternehmensgründung werde an der Universität Jena früh gelegt. Fächerübergreifende Lehre zu Gründungsthemen und eine Beratung von der Idee bis zur Internationalisierung gehöre zum breiten Angebot für potenzielle Gründer. Der Gründungsservice als Teil des SFT unterstütze sowohl Studierenden als auch Professorinnen und Professoren individuell im Gründungsprozess. Im Fokus sollen Ausgründungen stehen, die auf Forschungsergebnissen basieren, sogenannte Spin-offs und innovative Start-ups, aber auch alle anderen Gründungsideen sollen beraten und unterstützt werden. Jährlich seien rund fünf bis zehn Kapitalgesellschaften aus dem Universitätsumfeld heraus gegründet wurden..