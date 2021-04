Jena gehörte zu den vornehmsten Städten

Jena. Jena für Klugscheißer (3): Ein Kupferstich von 1571 zählt zu den wertvollsten Dokumenten der Stadtgeschichte.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts blüht Jena zusehends auf. Die Universität entsteht, der Turm der Stadtkirche wird vollendet, die ernestinischen Herzöge richten ihr Hofgericht und die kirchliche Oberbehörde ein, der Botanische Garten wird angelegt.

1569 kommt mit Johann Mellinger ein neuer Rektor an die städtische Schule. Rektor, das klingt zunächst attraktiv, erst recht, wenn man erst 31 Jahre alt ist. Doch die Stelle wird eher schlecht als recht bezahlt. Wie lässt sich das Salär nun aufbessern?

Mellinger besinnt sich eines Projekts, dass er zuvor in Weimar umgesetzt hatte. Gemeinsam mit seinem Schwager gab er hier anno 1568 eine Landkarte Thüringens heraus. Kurz drauf hatte der Schwager den ersten Stadtplan Weimars erstellt. Der junge Rektor entschließt sich, nach diesem Vorbild eine Stadtansicht von Jena zu schaffen.

1571 ist es soweit, Mellinger gibt seinen Kupferstich in Druck. Das Blatt ist kleiner als A4; die eigentliche Abbildung des in die Landschaft eingebetteten Jena erreicht gerade einmal die Größe einer Postkarte. Dennoch führt der Kartograph die Stadt in einer unglaublichen Detailtreue vor Augen.

Galgen als Symbol der Gerichtsbarkeit

Er blickt von Osten auf Jena. Die Perspektive entspricht dem Blick, wie er sich vom Hausberg bietet. Im Vordergrund verläuft die Saale, über die sich die Camsdorfer Brücke spannt. Die Altstadt hat eine nahezu rechteckige Gestalt; sie ist von der Stadtmauer nebst vieler Türme umgeben. Stadtkirche und Rathaus sind zu erkennen, das Schloss und die damalige Druckerei.

Vor den Stadttoren haben sich bereits die ersten Vorstädte gebildet. Auch den Haynberg (heute: Friedensberg) hat der Kartograph markiert. Hier steht ein Galgen in der damals geläufigen Dreiseitform. Er besteht aus drei Säulen, die mit Querbalken verbunden worden sind. Die Darstellung des Galgens soll nicht zuvorderst Grusel beim Betrachter hervorrufen. Sie ist vielmehr als ein Hoheitszeichen zu verstehen, als ein Symbol der städtischen Gerichtsbarkeit.

Mellingers Darstellung ist die älteste bekannte Ansicht der Stadt Jena. Bereits ein Jahr nach ihrem Erscheinen wurde sie vom Kölner Kartographen Franz Hogenberg kopiert sowie koloriert. Hogenberg nahm die Jenaer Ansicht in seinen sechsbändigen Atlas „Civitates Orbis Terrarum“ auf. Sein Kartenwerk trägt den Untertitel „Beschreibung vnd Contrafactur der vornembster Stät der Welt“.

Zu gut deutsch: Jena gehörte bereits im 16. Jahrhundert zu den vornehmsten Städten auf Erden.

