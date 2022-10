Jena: Gruselgeschöpfe auf Fahrrädern

Radfahrer wollen sich in Jena nicht mehr wie Aliens im Straßenverkehr fühlen.

Jena. Die Critical-Mass Jena kritisiert gruselige Radwege – eine außergewöhnliche Fahrraddemo am Dienstag, 4. Oktober.

Die Akteure der Critical Mass Jena wissen noch immer, was sie letzten Sommer getan haben. Viele der Aktiven im monatlichen Fahrradprotest für eine bessere Radinfrastruktur haben für den Radentscheid Jena über 9.000 Unterschriften gesammelt. Die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Jena wollen als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden, fühlen sich aber eher als Alien auf Jenas Straßen, heißt es in einer Mitteilung der Initiative.

Daher wollen viele Radfahrer nicht länger zu diesem Dilemma schweigen. Die Fahrraddemo im Oktober wird das Thema „Halloween – die Radwege in Jena sind gruselig“ haben. Die Organisatoren der Critical-Mass wollen in diesem Monat auf Stellen aufmerksam machen, die für Radfahrer besonders gefährlich und abenteuerlich sind. „Wenn Straßen für den PKW-Verkehr geplant werden, wird auf viele Sicherheitsmerkmale, wie beispielsweise Kurvenradius, Oberflächenbeschaffenheit oder Sicherung des Fahrbahnrandes durch Leitplanken geachtet. Im Falle eines Radweges wird jedoch immer noch nur das Nötigste gemacht. Es scheint, dass das Fahrrad für viele Verkehrsplaner oder Entscheidungsträger ein Ding aus einer anderen Welt ist“, kritisiert Jerome Krieger vom Organisationsteam der Critical-Mass.

Die Critical-Mass-Fahrraddemo startet am Dienstag, 4. Oktober, 18 Uhr auf dem Holzmarkt. Die Organisator freuen sich über alle Teilnehmenden besonders, die mit gruseligen Kostümen kommen. Allerdings müsse bei der Verkleidung das Gesicht weiterhin erkennbar sein, wobei das Fahrrad gerne mit einer Scream-Maske für Angst und Schrecken sorgen dürfe.