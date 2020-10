Jena: Gute Ideen in der Corona-Krise gesucht

Corona hat das Jahr geprägt. Und damit auch den Alltag vieler Vereine in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Der diesjährige Vereinspreis, den der Jenaer Bereich des Bauunternehmens Züblin und unsere Redaktion ausloben, will diesen Faden aufnehmen: Wie sind die Vereine bisher durch die Pandemie gekommen, und vor allem welche Ansätze haben sich so bewährt, dass sie künftig die Arbeit der Vereine prägen werden? Auch in diesem Jahr steht ein Preisgeld von insgesamt 6000 Euro zur Verfügung.

Größere Veranstaltungen fallen aus, Mitgliederversammlungen folgen einem Hygienekonzept, Trainingszeiten werden reduziert und vieles andere mehr: Natürlich leiden auch die Vereine der Region an den Folgen der Pandemie. „Wir haben lange überlegt, ob wir das Thema aufgreifen sollen. Wir wollen aber den Blick nach vorn werfen: In dieser Situation sind bestimmt viele gute Ideen entstanden, die jetzt zum Alltag gehören“, sagt Michael Stange. Der Technische Bereichsleiter leitet neben Christian Küffner, Kaufmännischer Bereichsleiter, die Geschicke des Unternehmens.

Züblin-Kräne im Zentrum?

Beide wissen, wie sich der Arbeitsalltag in den vergangenen Monaten verändert hat, Stichworte sind Homeoffice, Digitalisierung, Videokonferenzen. Jetzt suchen sie für den Vereinspreis „Best-Practice-Modelle“, gute Ideen und Erfolgsmodelle also, von denen vielleicht auch andere Vereine profitieren können.

An den Regeln hat sich nichts geändert: Vergeben werden drei Preise, die mit jeweils 2000 Euro dotiert sind. Dabei wird erneut ein Publikumspreis verliehen, der über eine Abstimmung im Internet entschieden wird. Der Fahrplan für die nächsten Wochen:

11. Dezember: Einsendeschluss

18. Dezember: 1. Jurysitzung

19. Dezember bis bis 4. Januar: Onlinevoting

11. Januar: 2. Jurysitzung.

25. Januar: Preisverleihung

Natürlich war auch Corona ein dominierendes Thema bei Züblin: Der Wettbewerb habe sich verstärkt, da niemand genau wisse, was die Zukunft bringe, sagt Küffner. Trotz mancher Verzögerung, die Auftragslage sei nach wie vor gut, betont er. Aktuell baut das Unternehmen in Jena den Hochbehälter im Rautal. Zudem wird es das neue Ronald-McDonald-Haus in Lobeda in die Höhe ziehen, für das am kommenden Dienstag der Grundstein gelegt wird. Und da Züblin ebenso wie die „Strabag Real Estate GmbH“ eine Tochter des börsennotierten österreichischen Unternehmen Strabag SE ist, stellt sich natürlich die Frage nach dem Eichplatz. „Wir haben die Hoffnung, dass sich im Zentrum von Jena wieder Züblin-Baukräne drehen werden“, sagt Stange. Ferner baut der Bereich unter anderem in Oberhof ein Vier-Sterne-Hotel und in Dortmund ein Studentenhotel. 120 Mitarbeiter sind in Jena beschäftigt. „Wir sind zufrieden mit dem Umsatz und den Ergebniszahlen in diesem Jahr.“

Die Ed. Züblin AG mit Sitz in Stuttgart beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 14.000 Mitarbeiter und zählt mit einer jährlichen Leistung von fast vier Milliarden Euro zu den führenden deutschen Bauunternehmen.

Der FreiRaum Jena, der Sport- und Sozialclub Jena sowie der Förderverein Waldbad „Herzog Ernst“ waren die Sieger des Vereinspreises, der im Januar in der Villa Rosenthal verliehen wurde.

Bewerben kann sich jeder gemeinnützige Verein, der in Jena und im Saale-Holzland-Kreis tätig ist. Auch noch junge Vereine haben eine Chance. Entscheidungsgrundlage für die Jury, der neben Vertretern von Züblin und unserer Redaktion Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) angehört, ist die Bewerbung per E-Mail: Diese soll eine Vorstellung des Vereins beinhalten. Schwerpunkt dabei sollte sein, wie die Vereine auf die Herausforderung Corona reagiert haben. Zudem benötigen wir ein Foto im jpg-Format, das das Vereinsleben illustriert. Bewerbungen bitte bis zum 11. Dezember an mitte-jena@zueblin.de