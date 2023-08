Jena hat die Tigermücke auf dem Radar

Jena. Das gefährliche exotische Insekt wurde 2015 in Jena erstmals entdeckt und steht seither unter strenger Beobachtung.

Tigermücken in Jena? Ja, gibt es. Die weiß-gestreifte Asiatische Tigermücke ist ursprünglich im südostasiatischen Raum beheimatet. Sie sind kleiner, schneller und aktiver als gewöhnliche Mücken. Mittlerweile hat sie sich im europäischen Raum ausgebreitet: In Frankreich, Italien, Griechenland und Teilen Deutschlands ist sie seit Jahren zu finden. In den globalen Norden schafft sie die Reise vornehmlich mit dem Güterverkehr oder über Reiserückkehrer.

2015 war das Insekt erstmals in Jena identifiziert worden. Als Reaktion wurde im darauffolgenden Jahr ein Monitoring des Fachdienstes Gesundheit Jena eingerichtet, bei dem der Bestand der Mücke überwacht werden soll. Etwa 11.500 Euro werden pro Saison in das Frühwarnsystem investiert. Die Gelder stammen aus dem Haushalt des Fachdienstes. 2016 und 2017 wurden Tigermücken auf Jenaer Friedhöfen in den Fallen des Fachdienstes identifiziert. Der letzte Nachweis aus Jena stammt aus dem Jahr 2019 und wurde durch das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) erbracht. „Eine zusammenhängende Population wurde hier bisher noch nicht identifiziert“, sagt Hygiene-Ingenieurin Angelina Pittner.

Die Mückeneier werden in einer Falle gefangen und durch den Fachdienst identifiziert. Foto: Rieke Holst

„Aktuell fühlen sich Mücken besonders wohl: Es herrschen optimale Bedingungen für ihre Fortpflanzung“, erklärt Lars Möckel. Das schwülwarme Milieu resultiert aus anhaltenden Regenschauern der vergangenen Wochen kombiniert mit der aktuellen Hitzewelle. Möckel betreut als zuständiger Wissenschaftler die Mückenfallen.

„Die Eier der Asiatischen Tigermücke werden nicht direkt ins Wasser gelegt, sondern in die Vegetation an der Wasseroberfläche“, sagt Möckel. Häufig seien sie daher an Stellen zu finden, die von Wasser bedeckt, dann trockengelegt und anschließend wieder überschwemmt wurden.

Um die Mücken zu fangen, setzt der Fachdienst unter anderem passive Fallen ein. Die Tigermücken legen an der Wasseroberfläche ihre Eier, die die Wissenschaftler anschließend ausbrüten, um so die Tiere zu identifizieren. In aktiven Fallen werden lebende Mücken durch eine Mischung aus Kohlenstoffdioxid und einem schweißähnlichen Geruchsstoff angelockt, eingefangen und anschließend bestimmt.

Die Asiatische Tigermücke kann bis zu 20 verschiedene Erreger wie das Dengue-, Zika- oder Chikungunya-Virus übertragen. Voraussetzung ist, dass sie vorher einen infizierten Menschen gestochen hat. Bisher gibt es im deutschen Raum jedoch keinen Nachweis, dass die Tigermücke Krankheitserreger an Menschen übertragen hat. „Wir sind in Jena weit weg von einem akuten Infektionsrisiko“, sagt Fachdienstleiterin Enikö Ban. Wer eine potenzielle Tigermücke findet, kann diese zur Überprüfung beim Fachdienst einschicken.