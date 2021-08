Jena hat einen genehmigten Doppelhaushalt

Jena. Stadt Jena kann Investitionen in Bau, Infrastruktur, Klimaschutz und soziale Leistungen realisieren

Das Landesverwaltungsamt hat den Doppelhaushalt 2021 und 2022 der Stadt genehmigt. So könnten notwendige Investitionen in Bau und Infrastruktur, aber auch in Klimaschutz und soziale Leistungen im geplanten Umfang realisiert werden, teilte das Rathaus mit.

Für Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU) steht trotzdem die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt: „So wichtig die Genehmigung des Haushalts in dieser besonderen Lage für uns als Stadt ist, dürfen wir doch gleichzeitig weitere Konsolidierungsbemühungen nicht aus den Augen verlieren. Nur so können wir die langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit für unsere Stadt erhalten.“ Nach fast einjähriger Diskussion über Haushaltssicherungsmaßnahmen mit Einschränkungen für kommunale Leistungen habe man endlich eine gewisse Planungssicherheit in einer weiterhin angespannten finanziellen Situation.

Der Haushalt hat ein Volumen von etwa 360 Millionen Euro jährlich. Für 2021 wird mit einem Verlust von 11,25 Millionen Euro und für 2022 von 26,05 Millionen Euro gerechnet. Das Defizit kann aus den erwirtschafteten Haushaltsrücklagen der Vorjahre gedeckt werden und ist auf die Einnahmeausfälle infolge der Coronakrise zurückzuführen, aber auch auf strukturelle Probleme durch ein Ungleichgewicht an Erträgen und Aufwendungen.