Jena hat im vergangenen Jahr mehr als 500 Einwohner verloren

Jena. Die Stadt Jena innerhalb eines Jahres 587 Einwohner verloren. Damit bestätigt sich der Trend, den die Statistiker bereits vor einem Jahr angenommen hatten. Nach Jahren des Wachstums seit der Jahrtausendwende stagniert die Bevölkerungszahl und ging im letzten Jahr sogar erstmals um 0,5 Prozent zurück. Am letzten Arbeitstag des Jahres 2020 wurde aus dem Einwohnermeldeamt eine Bevölkerungszahl von 108.353 Einwohnern gemeldet. Vor einem Jahr hatte Jena noch 108.940 Einwohner.

Problematisch ist diese Entwicklung, weil die Haushaltsplanung zuletzt auf einem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum beruhte. In sozialen Netzwerken wurde die Bevölkerungs-Entwicklung zuletzt intensiv diskutiert.

Citymanager Hannes Wolf führte den Corona-Faktor als eine Ursache ins Feld: „Das individuelle Leben ist seit März 2020 gelähmt. Jeder versucht, zumindest den Status quo für sich zu erhalten. Gilt natürlich auch für viele Unternehmen.“

Carsten Müller von Jenakultur sieht damit im Zusammenhang die Entwicklung an den Hochschulen. Hier herrsche derzeit nur ein geringes Maß an Präsenzunterricht. „Viele Studenten haben keinen Grund, sich in Jena hauptamtlich zu melden. Zumal sie kostensparend in dieser Zeit bei ihren Eltern wohnen und trotzdem am Lehrbetrieb teilnehmen können.“ Ähnliches gelte für Unternehmen aufgrund des Homeoffice.

Frank Heuer, der Sprecher der Interessengemeinschaft Gewerbegebiet Jena-Süd, mahnte: „Bei all dem dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen.“ Jena könne sich nur gemeinsam mit der Region positiv entwickeln. Dazu brauche es Menschen, die zusammenführen und eine Entwicklung nicht nur herbeireden, „sondern einfach machen“.

Einen Abwärtstrend für Jena hat im November auch eine deutschlandweite Analyse des Hamburger Gewos-Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung prognostiziert. Bis zum Jahr 2035 wird Jena demnach 1,9 Prozent seiner Einwohner bezogen auf heute verlieren.

Im Netz wurde der Einwohnerschwund auch so kommentiert: Die Stadt Jen sei für viele Menschen einfach zu teuer geworden. Vor allem gebe es für junge Familien mit Kindern keine bezahlbaren großen Wohnungen.

Allerdings sieht die Gewos-Prognose für Gesamtthüringen kaum besser aus. Gera schrumpft demnach bis 2035 um 7,5 Prozent, Saalfeld-Rudolstadt um 12 Prozent und der Kreis Greiz um 14,7 Prozent. Als einzige Thüringer Stadt dürfte Erfurt demnach auf 1,9 Prozent Einwohner-Wachstum in den nächsten 15 Jahren hoffen.

Bitter ist dabei vor allem diese Einschätzung der Bevölkerungsforscher: In den schrumpfenden Regionen lässt sich ein Trend zu weiteren Einwohnerverlusten kaum umkehren.