Jenaer Konzertreihe vereint zwei unterschiedliche Musikstile: Heute platzt die Filterblase

Jena. Am Freitag wird die Retrogarde-Konzertreihe im Jenaer KuBa fortgesetzt.

Bands aus New York, Frankreich und Herford (Nordrhein-Westfalen) werden am Freitag, 22. April, im KuBa Jena erwartet. Die Konzerte setzen die Retrogarde-Reihe fort, die sich darum bemüht, Filterblasen, in denen sich Menschen immer mehr bewegen, zum Platzen zu bringen.

Die kurz vor der Pandemie gestartete Konzertreihe versucht dies insbesondere durch Kombination höchst unterschiedlicher Angebote an je einem Abend, da so höchst unterschiedliches Publikum angesprochen werden soll, das im Alltag der Stadt vielleicht eher keine oder nur wenige gemeinsame Berührungspunkte hat. Kombiniert werden zumeist zwei Bands, wobei je eine ästhetisch eher dem Retrosound zuzuordnen ist, während die je andere eher avantgardistische Stilmittel verwendet. Die Gegenwart wird so durch ein besonderes Zusammentreffen von Zukunft und Vergangenheit gestaltet.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am 22. April sind Carlton Jumel Smith aus New York (60s Soul) und die deutsche Band Analogue Birds (Fusion/House/Acid Jazz) eingeladen. The Supertights aus Frankreich werden als Support den Abend eröffnen.

Freitag, 22. April, 19.30 Uhr, Spitzweidenweg 28; Näheres unter www.kuba-jena.de/