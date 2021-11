Hilfeleistung endet mit Blechschaden - Spur der Verwüstung hinterlassen

Hier sind die Blaulicht-Meldungen für die Stadt Jena.

Durch einen Zeugen konnte am Donnerstagvormittag eine Unfallflucht in der Heinrich-Heine-Straße beobachtet werden. Ein Mann hatte hier sein Fahrzeug quer zur Straße in einer Parkbucht abgestellt. Als er diese wieder rückwärtsfahrend verlassen wollte, übersah er ein hinter ihm abgestelltes Auto und fuhr dagegen. Anschließend verließ der Mann widerrechtlich den Unfallort. Durch den Zeugenhinweis konnte aber der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Hilfeleistung endet mit Blechschaden

Als ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Stadtrodaer Straße eine Fahrradfahrerin stürzen sah, verlangsamte er die Geschwindigkeit um der Frau zu helfen. Er schaltete die Warnblinkanlage ein und hielt am Straßenrand an. Ein hinter ihm fahrender Mann erkannte die Situation in seinem Auto zu spät und fuhr auf. Ernsthaft verletzt wurde hier niemand, es entstand lediglich Sachschaden.

Spur der Verwüstung hinterlassen

Ein 22-Jähriger randalierte am Donnerstagabend in der Fritz-Ritter-Straße. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, konnte er eine Gruppe Jugendlicher dabei beobachten, wie sie auf geparkte Fahrzeuge mit einem länglichen Gegenstand einschlugen. Durch die hinzugerufene Polizei konnte ein 22-jähriger Hauptverdächtige gestellt werden. Der Mann hatte einen einer Machete ähnlich sehenden Gegenstand bei sich, welcher sichergestellt wurde. Der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann hatte insgesamt sieben Fahrzeuge und zwei Hauseingangstüren beschädigt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung waren die Konsequenz.

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend wurde von der Polizei im Magdelstieg ein 31-Jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der bei ihm durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,16 Promille an. Nach durchgeführter Blutentnahme im Klinikum, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.