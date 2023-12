Jena hilft den Müttern mit Mandat

Jena 15 Stadträtinnen bringen einen Beschlussantrag durch, wonach Frauen während und nach der Schwangerschaft mehr parlamentarische Teilhabe möglich würde.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) muss jetzt als Mütter-Kümmerer in die Spur gehen. Jenaer Stadträtinnen, die demnächst Mütter werden oder es gerade geworden sind, sollen bei der Ausübung ihres Mandats besser unterstützt werden. Genau darauf zielt ein in der jüngsten Ratssitzung gefasster Beschluss.

Nach dessen Buchstaben soll der OB zum Beispiel ein Konzept erarbeiten lassen zur Mandatsvertretung während der gesetzlichen Mutterschutzfrist und der Elternzeit. Oder für Frauen, die ihr Mandat durchgehend wahrnehmen: Es sollen hybride Tagungsformen entwickelt werden, um die Teilnahme zu ermöglichen, und Abstimmungen auf digitalen und postalischen Wegen drin sein. Zudem soll für stillende Mütter und zu benennende Begleitpersonen bei Sitzungen angemessener Nebenraum vorhanden sein.

17 Frauen, 30 Männer

Im Jenaer Stadtrat gibt es aktuell 17 Frauen und 30 Männer. Der Beschlussantrag ist von 15 Stadträtinnen – nur die beiden AfD-Damen waren nicht dabei – gemeinsam eingebracht worden. Es sei doch erstaunlich, dass bislang „nicht mal eine Vertretungsregelung“ für werdende und gerade gewordene Mütter bestehe, so sagte SPD-Fraktions-Chefin Katja Glybowskaja.

Repräsentativität und Gerechtigkeit

Katja Glybowskaja, SPD-Fraktions-Chefin im Stadtrat: „Im Sanitärraum gibt es derzeit keine Chance, ein Kind zu wickeln.“ Foto: Andy Poecking / Zentrale

Anders als das angemahnte Konzept zu Mandatsvertretung und zu Hybridformen sei etwa die Einrichtung eines Stillraumes in Sitzungssaal-Nähe kurzfristig machbar, so schätzte Katja Glybowskaja ein. Im derzeit von Ratsleuten nutzbaren Sanitärraum gebe es keine Chance, ein Kind zu wickeln. Und nicht zu vergessen: In der Thüringer Kommunalordnung bestünden für Mütter-Teilhabe im Parlament noch Hindernisse, für deren Beseitigung der OB sich einsetzen müsse. All das verhelfe zu mehr Repräsentativität und Gerechtigkeit im Jenaer Stadtparlament.

Gutes Signal vor der Kommunalwahl

Verbesserten sich die Bedingungen für Mütter im Stadtrat, würden Frauen animiert, sich mehr für Kommunalpolitik zu engagieren, sagte Linken-Fraktions-Chefin Martina Flämmich-Winckler. Und mit Blick auf den 30:17-Anteil von Männern und Frauen: „Ich hätte nichts dagegen, wenn das Verhältnis kippen würde.“

Familienplanung nach dem Stadtrat auszurichten, sei schwierig, stellte Isabelle Welle von den Bündnisgrünen fest. Besser sei doch, wenn sich der Stadtrat nach den Frauen richtet. Angebote im Sinne des Beschlussantrages zu verfestigen, sei sinnvoll, weil es gegenüber Frauen besser ermögliche zu sagen: Du bist erwünscht!, fügte die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Petra Teufel hinzu. „Ein besseres Signal kann man ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl nicht senden.“

Dank an Ratsherren-Frauen

Und was sagen die Herren Stadträte? – Er denke in diesem Punkt an seine Frau, „die es ermöglicht, dass ich diese Ehrenamtsarbeit leisten kann“, sagte FDP-Fraktionär und Isserstedt-Ortsteilbürgermeister Oliver Majuntke. Da könne man doch auch mal einen Dank an die Frauen der Herren Stadträte aussenden.

Der Stadtrat stimmte dem Beschlussantrag einstimmig zu.