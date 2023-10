Nebel und Sonne verwandeln den Himmel über Göschwitz in ein Farbenmeer: Tino Zippel, Christiane Klimsch und Michael Holz, Centermanager der Goethe-Galerie, am Montag beim Rundgang durch die Ausstellung.

Jena in großformatigen Bildern fürs eigene Heim

Jena. Kalenderaktion unserer Redaktion: Ausstellung in der Goethe-Galerie mündet in eine Versteigerung bei Ebay. Benefiz-Aktion fürs Hospiz.

Manchmal ist es ganz einfach: Ein Blick aus dem Bürofenster am Holzmarkt, der Jentower umhüllt von Gewitterwolken, schnell zur Kamera greifen und das unheilschwangere Motiv einfangen. Das Bild ist eines von 28 Fotografien, die seit Montag in der Ausstellung in der Goethe-Galerie zu sehen sind und zugunsten des stationären Jenaer Hospizes versteigert werden.

Einfach deshalb, weil der Journalist Tino Zippel schon wegen der Lichtverhältnisse häufig in den Morgen- und Abendstunden über Jenas Berge streift auf der Suche nach dem richtigen Motiv. Derzeit gehe die Sonne gegen 7.15 Uhr auf und ein Blick auf die Wetter-App bringe die Gewissheit, ob sich die Fotopirsch auch lohnen werde.

Vier Panoramabilder

Es seien mehrere Anläufe notwendig gewesen, um zum Beispiel eine fahrende Straßenbahn auf der Paradiesbrücke zu fotografieren, sagt Zippel. Mal stimmte das Licht nicht, mal waren Menschen durch eine lange Belichtungszeit zu verzerrt eingefangen worden. Und als Zippel dachte, das richtige Motiv im richtigen Moment im Kasten zu haben, begannen Arbeiter damit, den Schriftzug Jentower am höchsten Büroturm Jenas zu montieren. Schon der Aktualität wegen war ein weiterer Anlauf programmiert.

So gibt es die schönsten Seiten der Stadt nicht nur als Jahreskalender 2024, sondern bis zum 28. Oktober eben auch als übergroße Formate in der Goethe-Galerie zu sehen: ausbelichtet in den Größen 1,80 mal 1,10 Meter oder 3 mal 1,10 Meter auf Alu-Dibond. „Vier Panorama-Bilder sind dabei“, sagt Zippel und betont, dass die Partner bereits zum vierten Mal das Projekt stemmen würden: Unsere Redaktion, Goethe-Galerie und Stadtwerke Jena. „Da kann man fast schon von einer Tradition sprechen“, sagt Zippel.

12.500 Euro im Frühjahr übergeben

Versteigert werden die Bilder bei Ebay, wobei die Auktion von Freitag an freigeschaltet ist. Die Auktionen starten gestaffelt: Die Links auf die einzelnen Auktionen finden sich nach deren Start unter den Fotos. Die Auktionen enden zwischen Montag, 23. Oktober, und Donnerstag, 26. Oktober. Somit kommen an den vier Tagen jeweils vier Fotografien und ein Panoramabild unter den virtuellen Hammer. Zwischen 6000 und 7000 Euro bringe die Versteigerung, sagte Zippel. Im vergangenen Jahr habe man die Summe deutlich überbieten können, da ein Unternehmer 2500 Euro draufgelegt habe.

Das Hospiz kann das Geld gut gebrauchen. Die Einrichtung in Lobeda-Ost betreut todkranke Menschen in ihren letzten Lebensmonaten. Über Spenden muss das Hospiz fünf Prozent seiner Gesamtkosten finanzieren. Zudem biete das Hospiz seit Januar eine Trauerbegleitung an, die zu 100 Prozent aus Spenden finanziert werden müsse, sagte die Geschäftsführerin der Hospiz Jena gGmbH, Christiane Klimsch. Im Frühjahr konnten 12.500 Euro übergeben werden: Erlöse, die aus dem Verkauf des Kalenders und der Versteigerung der großformatigen Bilder stammten. „Wir würden die ersteigerten Bilder gegen eine kleine Spende auch liefern“, sagt Klimsch.

Volkshaus und Stadion sind gesetzt

Das Titelbild des Kalenders ziert ein Motiv der Kulturarena: Bosse spielte am 28. Juli vor 3000 Menschen. Ungewöhnlich ist die Perspektive, denn erstmals konnte der Journalist von der neuen Ernst-Abbe-Bücherei fotografieren. Weitere Motive sind die Lasershow zur Langen Nacht der Wissenschaft, Jena im Nebel vom Jägerberg aufgenommen, die Japanischen Kirschen im Botanischen Garten, die Bockwindmühle in Krippendorf und andere mehr.

Dass nach der Kalender-Veröffentlichung vor der Kalender-Veröffentlichung ist, wurde an diesem Vormittag auch deutlich: So ist das sanierte Volkshaus und das neue Stadion für den Jena-Kalender 2025 offenbar gesetzt.