Im Zuge der gerade gestarteten Sanierung des Stadtmuseums Göhre erhält das Haus auch neue Klimatechnik. Aufs Dach kommt ein Aggregat, das nicht nur kühlen, sondern auch heizen kann. Robby Müller (links) und Jens Kästner von der Pößnecker Firma Dillinger waren am Mittwoch im Keller mit dem Austausch des Pufferspeichers befasst, der via Verteiler mit dem Aggregat verbunden ist. Direktor Ulf Häder erläuterte, wie wichtig es ist, der für Kunst wie historischen Bestand stets geringen vorgegebenen Spanne von Raumklima-Schwankungen entsprechen zu können.

Jena investiert in Klimaanlage für sensible Kunstwerke

Die „Göhre“ rüstet sich für die Zukunft. Das zeigen allein schon die Baugerüste, die seit über zwei Monaten das Museumsgebäude am Markt 7 umschließen. Am Freitag war dies aber in besonderer Weise zu erkennen: Mit Hilfe eines mobilen Krans wurden neue Klimageräte auf das Gebäudedach gehoben und mit der Installation begonnen.

KIJ hat im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten auch die Modernisierung der Klimatechnik in Auftrag gegeben. 220.000 Euro werden in die neueste Generation von Klimageräten investiert. Bund und Thüringer Aufbaubank tragen 40 Prozent der Kosten. Damit können auch in besonders heißen Sommern die Raumtemperaturen stabil gehalten werden.

Dabei geht es nicht so sehr um Wohltaten Besucher – diese verkraften Schwankungen besser als Kunstwerke. Viele Leihgaben sind nur zu erlangen, wenn sehr geringe Schwankungen bei Temperatur und Luftfeuchte garantiert werden können. Diese Sicherheit wird mit der neuen Technik gewährleistet. Auch in den problematischen Übergangsjahreszeiten mit kurzfristigen Änderungen im Verhältnis von Außen- und Innentemperatur kann durch eine hochwertige Sensorik besser gesteuert werden, ob geheizt oder gekühlt werden muss. Zudem hat die neue Anlage deutlich niedrigere Betriebskosten.