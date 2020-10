Jena/Kahla: Inklusion beim Desinfektions-Training

Es ist Mittwochvormittag in Kahla, als einige Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Turnerstraße, das zum Wohnverbund des Saale-Betreuungswerks der Lebenshilfe Jena gehört, und zwei Mitarbeiterinnen zusammen kommen. Durchgeführt wird ein Hygienetraining; angeleitet nicht von einer externen Fachkraft, sondern vom Bewohner Marcus Tänzer.

Tänzer ist Beschäftigter der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Jena, die ebenfalls zum Saale-Betreuungswerk gehört. Seit Dezember 2019 arbeitet er jedoch regelmäßig auf einem betriebsintegrierten Arbeitsplatz bei der Heyfair GmbH, die Produkte anbietet mit denen sich das Waschen und Desinfizieren der Hände trainieren lässt. „Die richtige Händehygiene ist wichtig, da ansonsten Viren und Bakterien auf den Händen bleiben und Menschen krank werden“, erläutert Tänzer. Dieses Wissen wollte der junge Mann seinen Mitbewohnern vermitteln. Er hat sich mit der Idee einer Schulung an die Hausleitung gewandt und stieß auf offene Ohren.

Betriebsintegrierte Arbeitsplätze

Die Gesprächspartner Marcus Tänzers merken schnell: Er brennt für seinen neuen Arbeitsplatz. Sogenannte betriebsintegrierte Arbeitsplätze bieten Menschen mit Handicap die Möglichkeit, auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein und zugleich die Sicherheit der Behindertenwerkstatt beizubehalten. Der Arbeitsplatz wird dabei anhand der Bedarfe der Unternehmen ausgeschrieben und in enger Abstimmung entsprechend der Fähigkeiten der Bewerber gestaltet. Von Seiten des Saale-Betreuungswerkes wird Marcus Tänzer eine Fachkraft für berufliche Integration zur Seite gestellt, die regelmäßig zum Arbeitsplatz kommt und für Fragen bzw. bei Problemen zur Verfügung steht. Und auch im Betrieb selbst gibt es zusätzliche Unterstützung durch Erik Thierolf, Produktmanager der Heyfair GmbH, der ihm als Pate zur Seite steht: „Da Marcus bereits jahrelange Erfahrung im Verpacken und Versenden von Ware hat, konnte er sich schnell zurechtfinden und uns sogar einige Kniffe beim Verpacken der Pakete zeigen“, erläutert Thierolf. Im Verlauf der Zeit sind mit der Abfüllung und dem Etikettieren der Flaschen weitere Aufgaben hinzugekommen, die ebenso mit großer Begeisterung und Sorgfalt erledigt würden, beschreibt er. Bisher ist Tänzer jeden Montag auf seinem betriebsintegrierten Arbeitsplatz und die anderen Tage weiterhin in der Werkstatt. „Da es zuletzt sehr viele Bestellungen gab, war ich einen zweiten Tag in der Woche bei der Heyfair. Das langfristige Ziel besteht darin, zukünftig drei, vier oder sogar fünf Tage in der Woche hier zu arbeiten.“, weiß Tänzer glücklich zu berichten.