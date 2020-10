Jena-Kalender: Kostbares Wasser im Bild festgehalten

Die ersten Nachfragen gingen bereits ein: Traditionell zum Weltspartag am 30. Oktober geben die Mitarbeiter der Sparkasse Jena-Saale-Holzland den Jahreskalender 2021 an ihre Kunden aus. 15.000 Stück seien an die Filialen in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis verteilt worden, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse.

Dahinter steckt wieder ein guter Zweck. Jeder Kunde kann eine freiwillige Spende für ein bis drei gemeinnützige Einrichtungen abgeben. Die Empfänger der Spendengelder würden im Rahmen des Weltspartages dort vorgestellt. In den vergangenen Jahren seien so 15.000 bis 20.000 Euro jährlich zusammen gekommen. Kindergärten und Schulen, aber auch sozial engagierte Vereine beziehungsweise Tierschutzaktionen ließen sich so dank der Unterstützung der Sparkassenkunden bereits unterstützen.

Die Bilder für den neuen Kalender lieferten wieder der Jenaer Fotoclub Unifok und der Jenaer Verlag Bussert & Stadeler. Das Motto dahinter ist „Kostbares Nass“. Schon vor über fünftausend Jahren begannen unsere Vorfahren mit dem Bau von Brunnen. Die Bauwerke waren lange Zeit nicht nur die Basis für das tägliche Leben, sondern auch Dorfmittelpunkte. Auch Parkanlagen mit Wasserspielen ziehen die Menschen. So würden im Kalender einige regionale schöne Brunnen im Bild festgehalten.