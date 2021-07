Jena: Katze Tilda hatte Glück im Unglück

Tilda wurde in der vergangenen Woche schwer verletzt in der Nähe von Jena gefunden. Hier ist sie einen Tag nach der Operation zu sehen.

Jena. Hohe Arztkosten für die Behandlung nach einem Unfall: Der Tierschutzverein hofft auf Unterstützung.

Katze Tilda wurde in der Nacht zum 30. Juni schwer verletzt in der Nähe von Jena an einer Straße gefunden. Die Finderin brachte die Katze in die Lobedaer Tierklinik, berichtet Juliane Lukas vom Tierschutzverein Jena. In der Klinik wurde festgestellt, dass ein Vorder- und ein Hinterbein gebrochen waren, ebenso Ober- und Unterkiefer.

Tilda geht es heute schon deutlich besser. Foto: Tierschutzverein Jena

Man gehe von einem Autounfall aus, so Juliane Lukas. „Zunächst wurde Tilda über eine Sonde ernährt, jetzt frisst sie wieder und es geht jeden Tag ein bisschen besser. Allerdings muss sie noch sechs Wochen im Käfig bleiben und hat am Hinterbein einen Fixateur“, sagt die Tierschützerin. Zwar konnte der Tierschutzverein Tildas Besitzer ausfindig machen, diese sehen sich jedoch nicht in der Verantwortung und möchten ihr Tier nicht zurück.

Untergebracht wurde Tilda zunächst beim Tierschutzverein Jena. Wenn sie gesund ist, braucht Tilda ein neues Zuhause. Sie ist etwa ein Jahr alt, bereits kastriert und hat ein mehrfarbiges Fell.

Der Tierschutzverein Jena muss nun auch die Kosten von mehr als 1000 Euro für die Behandlung in der Tierklinik übernehmen. Auch der Tierschutzverein Weimar hat Hilfe angekündigt. „Trotzdem sind die Tierarztkosten für uns eine enorme Summe“, sagt Juliane Lukas und bittet deshalb um Spenden für Tilda.

Wer helfen möchte, kann auf das Konto (IBAN: DE85 8305 3030 0000 0205 16) des Tierschutzvereins Jena unter dem Kennwort „Tilda“ spenden. Bei Fragen zu Tilda: Kontakt über Telefon 0176/613 221 21 oder 0176/52 000 504 sowie per Mail an juliane_lukas@yahoo.de