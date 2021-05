Jena: Konzert im Wohnzimmer mit Lisbert

Die Singer-Songwriterin Lisbert spielt im „Kabuff“ in Jena.

Jena. Die Singer-Songwriterin ist in einem Livestream aus dem „Kabuff“ zu sehen.

Die Singer-Songwriterin Lisbert wird am Freitag, 4. Juni, um 19.30 Uhr im Jenaer Concept-Store „Kabuff“ zu Gast sein. Das Online-Wohnzimmerkonzert wird via Livestream auf dem Instagramkanal @kabuffjena zu sehen sein.

Lisbert ist ein Singer-Songwriterin-Projekt, ins Leben gerufen von Lisa, begeisterte Jenenserin, Ende 20, die versucht, den vielfältigen Facetten des Alltags in musischer Form etwas Charme einzuhauchen. Melancholische Klänge verbinden sich mit selbstreflexiven, lebensnahen Themen einer Frau in den 20ern.

Auf ihrer EP „Insights“ – erschienen im Dezember 2020 und streambar auf allen gängigen Plattformen – singt sie etwa über zwischenmenschliche Verbindungen.

Derzeit arbeitet Lisbert an einem Album, in dem sie vor allem ihre eigenen Erfahrungen mit zeitgenössischen feministischen Themen, wie sexuellen oder gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen, reflektiert und verarbeitet, untermauert von synthetischen Soundflächen und poppigen Beats.

Das Konzert ist kostenlos, es ist aber möglich, Geld zugunsten der Künstlerin zu spenden.

Lisbert: Freitag, 4. Juni, 19.30 Uhr, Teilnahme kostenlos, Spenden möglich, Instagramkanal: @kabuffjena