Jena: Leckeres via Straßenverkauf laut Stadtplan

Der Verein Initiative Innenstadt hat auf seiner Website eine Karte mit Hinweisen zu Innenstadtgastronomen unter www.innenstadt-jena.de/corona-lieferservice aktiviert. Es sind passend zum neuerlichen Lockdown jene Gasthäuser, die Liefer- und/oder Abholservice ihrer Leckereien anbieten.

„Das Gefährdungspotential für unsere Lebensarten hat sich durch den neuen Lockdown wieder erhöht“, so vermeldet der Verein mit Hinweis auf die Kampagne „Bedrohte Lebensarten“, die im Oktober mehrerlei Einladungen plakatiert hatte: mal wieder ins Fitnessstudio gehen (Muskelkater), in die Kneipe (Zapfhahn), in die Philharmonie (Ohrwurm) oder in die Bar (Nachtschwärmer). Der zum Einkaufen einladende Paradiesvogel könne ohne neue Einschränkungen unterstützt werden.

Beim Ohrwurm und dem Muskelkater heiße es, die Treue zu halten mit Verträgen für Tanzschule, Yoga- oder Fitnessstudio beziehungsweise Veranstaltern und Künstlern im digitalen Raum Unterstützung zukommen zu lassen. Bei Zapfhahn und Nachtschwärmer (Kneipen, Bars, Clubs) könnten Gutscheine helfen.

Infos unter www.innenstadt-jena.de und www.bedrohte-lebensarten.de.