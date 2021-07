Jena: Liebe Drachen, böse Ritter und eine Zahnärztin

Jena. Das „Abenteuer Theater“ in den Sommerferien 2021: Ferienangebote der Freien Bühne.

Die Freie Bühne Jena lädt zu zwei erlebnisreichen Ferienfreizeiten ein. In der ersten Ferienwoche kann das Theater-Team nach „Abenteuerlustig“ begleitet werden: Es wird Theater gespielt und auf Entdeckungsreise gegangen. Dabei müssen böse Ritter bekämpft und liebe Drachen befreit werden. Es wird geklettert, geschwommen, getanzt, gekämpft und verkleidet.

In der sechsten Ferienwoche erwartet die Ferienkinder „Improtopia“. In „Improtopia“ ist alles erlaubt – alles, außer das Planen. Und so wird sich in der Fähigkeit des Improvisationstheaters geübt. Man schlüpft in die Rolle einer Zahnärztin, die einen sprechenden Elefanten behandelt; oder in die Rolle eines Postboten, der einen Liebesbrief schreibt und sich nicht traut, ihn einzuwerfen. Für „Improtopia“ muss man nur eines sein: spontan.

Die Angebote seien kostenfrei und inklusive Mittagessen. Angeleitet würden die Workshops von einem erfahrenen Theater-Team, bestehend aus Steve Kußin und Stefanie Menschner, heißt es.

Ferienprogramm

1. Ferienwoche: „Abenteuerlustig“, vom 26. bis 30. Juli, 10 bis 15 Uhr, 8 bis 11 Jahre, auf dem Abenteuerspielplatz in Lobeda-West



6. Ferienwoche: Ferienprogramm „Improtopia“, vom 30. August bis 3. September, 10 bis 15 Uhr, für Kinder von 11 bis 14 Jahre, auf dem Abenteuerspielplatz in Lobeda-West

Fragen und Anmeldungen an: pevestorff@freie-buehne-jena.de

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.freie-buehne-jena.de