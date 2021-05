Jena: Mann kehrt nach OP mit Covid-19 aus Klinik zurück

Jena. Regina Fritzsche kann nicht verstehen, weshalb man sie mit dem Risiko der Infektion allein ließ.

Die Jenaerin Regina Fritzsche ist verunsichert. Am Dienstag kam ihr Mann Edgar aus dem Jenaer Universitätsklinikum nach Hause. Am 19. April musste man ihm die Zehen des linken Fußes aufgrund von Durchblutungsstörungen amputieren. Drei Wochen war der 68-jährige Rentner im Klinikum. Etwa eine Woche vor seiner geplanten Entlassung wurde sein Zimmernachbar positiv auf das Corona-Virus getestet und auf die Covid-Station verlegt.

Impftermin nun doch noch erhalten

Am darauffolgenden Tag sei auch ihr Mann positiv getestet worden und kam ebenfalls auf die Covid-Station. Regina Fritzsche ist davon überzeugt, ihr Mann hat sich im Krankenhaus infiziert. „Ich habe mich ein Jahr lang an alle Hygieneregeln gehalten, meine Tochter, die in Wolfsburg wohnt, habe ich nicht besucht, meine beiden Enkel nicht gesehen, und nun schickt man mir meinen Mann mit Corona nach Hause“, sagt sie.

Sie hat Angst, sich zu infizieren. „Ich bin 63 Jahre alt, ich wollte gerne noch vor der Rückkehr meines Mannes geimpft werden, aber ich habe leider nicht rechtzeitig einen Termin bekommen.“ Gestern, am Mittwoch, einen Tag nach der Entlassung ihres Mannes, hat Regina Fritzsche nun doch die Impfung bei ihrer Hausärztin erhalten. „Eigentlich wollte ich mich nicht unbedingt mit Astrazeneca impfen lassen.“ Nun wird es doch Astrazeneca. „Das ist letztlich aber in Ordnung“, sagt Regina Fritzsche. Was sie aber noch immer ärgere, dass ihr Mann aus dem Krankenhaus mit Sars-Cov-2 komme. „Ich konnte ihn drei Wochen nicht besuchen, und dann kommt er mit Corona nach Hause.“ Regina Fritzsche findet das absurd.

Edgar Fritzsche hat seine Operation gut überstanden. „Ich kann aber noch nicht gut laufen und habe Probleme, mich allein anzuziehen“, sagt er. Er benötige im Alltag Unterstützung. Was die Covid-Infektion angehe, sei er symptomfrei.

Entlassungstermin drei Tage aufgeschoben

Regina Fritzsches Hoffnung war es ursprünglich, die Entlassung ihres Mannes noch hinauszuzögern. Dies gelang ihr auch, indem sie sich an das Gesundheitsamt wendete. „Ich hatte dort um Hilfe gebeten. In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wurde der Krankenhausaufenthalt ihres Mannes um drei Tage verlängert. Nicht genug, als dass ihr Mann den Covid-Infekt im UKJ hätte überwinden können.

Enikö Bán, Leiterin des Fachdienstes Gesundheit erklärt, dass das Gesundheitsamt häufiger mit solchen Fällen zu tun habe und als Vernetzer und Berater zwischen UKJ und Patient fungiert. „Wir müssen sicherstellen, dass positiv getestete Personen die Möglichkeit zur häuslichen Isolierung haben und eine Versorgung der Personen gesichert ist“, sagt sie.

Regina Fritzsche berichtet weiter: „Die Dame vom Klinik-Sozialdienst empfahl mir, ich solle ausziehen, bis mein Mann wieder gesund sei. Soll ich da ein Hotel nehmen, und wer kümmert sich zu Hause um meinen Mann, der nach seiner Operation noch Unterstützung braucht?“ Auch eine Kurzzeitpflege für ihren Mann habe sie in Betracht gezogen. „Das wäre aber zu teuer geworden.“

Das Klinikum durfte auf Nachfrage zum konkreten Fall nichts sagen. Dazu müsse eine schriftliche Schweigepflichtsentbindung vorliegen, teilte Pressesprecherin Annett Lott mit. Dennoch bezog das Klinikum Stellung. „Bei Patienten innerhalb eines Krankenhauses gibt es zwei Konstellationen einer Sars-Cov-2-Übertragung: von Patient zu Patient oder von Mitarbeiter zu Patient.“ Deshalb habe das UKJ bereits zu Beginn der Pandemie ein Infektionsschutzkonzept erarbeitet, in dem eine stringente Containment-Strategie festgelegt seien.

Zu diesen Maßnahmen gehöre es auch, dass alle Patienten am Tag der Aufnahme routinemäßig getestet werden. Mit dieser Eingangstestung werde mehr getan, als das Robert-Koch-Institut fordere. „Bis die PCR-Ergebnisse vorliegen, werden diese Patienten isoliert und bei positivem Befund auf den dafür eingerichteten Covid-Stationen behandelt“, erklärt Annett Lott.

Infizierte UKJ-Mitarbeiter werden sofort aus dem Dienst genommen

„Zusätzlich werden Mitarbeiter regelmäßig getestet.“ Bei positiven Ergebnissen würden die Mitarbeiter sofort aus dem Dienst genommen. Alle Maßnahmen hätten auch dazu geführt, dass es innerhalb des Klinikums nur selten zu Sars-CoV-2-Übertragungen gekommen sei.

Nun also hilft Regina Fritzsche ihrem Mann zu Hause – mit Maske, Handschuhen und Desinfektionsmitteln als Alltagsausrüstung. Am 14. Mai werde er das nächste Mal getestet – „hoffentlich negativ“, sagt Regina Fritzsche.