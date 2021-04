Schild an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena.

Jena: MINT-Fächer am Girls’ Day kennenlernen

Jena. Die Ernst-Abbe-Hochschule lädt zu einem digitalen Schnupperkurs ein.

Die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena lädt am kommenden Donnerstag, 22. April, Mädchen ein, in verschiedene der sogenannten MINT-Studiengänge hineinzuschnuppern und dabei neue Perspektiven für ihre Studien- und Berufswahl zu erhalten. Start der digitalen Veranstaltung im Rahmen des bundesweiten Girls’ Day ist um 9 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.

Die Zugangsdaten zu den einzelnen BBB-Räumen erhielten die Teilnehmerinnen, sobald sie sich auf der offiziellen Girls’ Day Seite angemeldet haben. Diese ist unter www.girls-day.de zu finden.

Bis 14.30 Uhr stellten sich die EAH-Fachbereiche Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik/Informationstechnik sowie SciTec (dort die Werkstofftechnik) und der Fachbereich Grundlagenwissenschaften mit Vorträgen, Laborführungen und spannenden Experimenten vor.

Im Bereich Grundlagenwissenschaften würden Physik-Experimente gezeigt, die auch in den Physik-Vorlesungen an der Hochschule zum Einsatz kommen.

Der Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen gebe einen Einblick in die Forschung mit humanoiden Robotern und informiere über das Lernen und Arbeiten mit virtueller und „angereicherter“ Realität.

Mit dem Online-Interaktionstool „Gather.town“ könnten sich Interessentinnen in den Laboren der Elektrotechnik/Informationstechnik umsehen und darüber hinaus Studierende im Studierendencafé ansprechen. Der Fachbereich SciTec präsentiere Experimente aus der Welt der Werkstoffe.

Daneben seien Mädchen zu einer Gesprächsrunde eingeladen, in der Studentinnen der Fachbereiche von ihrer Studienwahl, ihrem Berufswunsch und ihren Erfahrungen in den eher männerdominierten Studienfächern berichten.

https://www.girls-day.de/Radar (Stichwort: „EAH“)