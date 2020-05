Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: Mit Fußballmeinung Fassade versaut

Die Heimstatt des Tanzclubs Kristall beim Ortsausgang in Jena-Ost ist von Graffiti-Sprühern verschandelt worden. Die Täter sind mutmaßlich unzufriedene Fans des FC Carl Zeiss; mit dem aufgetragenen Schriftzug fordern sie die Demissionierung des belgischen FCC-Investors Duchatelet, des aktuellen Chef-Trainers Verhoene und des Geschäftsführers Förster. „In einer Zeit, in der es gemeinnützige Vereine corona-bedingt ohnehin schwer haben, müssen wir nun noch mit den Auswirkungen des Tuns einiger – man kann es nicht anders sagen – Idioten klarkommen, in deren Kopf außer Fußball offenbar nichts anderes zu finden ist“, merkt TC-Pressewart Ralf Brömer an. Der Tanzclub habe Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Mit ähnlichem Schriftzug wie auf dem per Erbbaupacht geführten Tanzsport-Domizil haben die Täter eine nahe Grundstücksmauer in der Eisenberger Straße beschmiert. Brömer ist sich sicher, dass die „Graffito-Künstler“ so dem Fußball keinen Gefallen getan haben. Er denke an den beginnenden millionenschweren Stadion-Umbau. „Wenn ich könnte, würde ich meinen Steuer-Beitrag zum Stadionbau zurückfordern, um ihn in unsere eigene Sportanlage zu investieren.“