Jena: Mit vereinten Kräften gegen Müll in der Natur

Jena. 1000 Sammelstunden sind das Ziel der Aktion, die noch bis zum 30. April läuft.

Anfang April hat der Handballverein Jena 90 e.V. (HBV) seine Mitglieder und deren Familien aufgerufen, Ausflüge in die Natur mit der Sammlung von Unrat und Müll zu verbinden. Der Kommunalservice Jena unterstützte das Ansinnen mit Logistik und passenden Werkzeugen. Nach den ersten Wochen ist die Bilanz schon beeindruckend: Etwa 55 Teilnehmer, davon 28 Vereinsmitglieder und 27 weitere Teilnehmer, gemischt aus den Bereichen Familie, Freunde, Klassenkameraden und Sponsoren, waren bisher unterwegs. 192 Stunden sind sie unterwegs gewesen.

An sechs Standorten wurden größere Mengen Müll (zum Beispiel Traktorreifen, Metallschrott und Sperrmüll) gesammelt, weitere Verpackungen direkt an den Wertstoffinseln entsorgt. Eine Klasse vom Schottgymnasium ist auf die Aktion aufmerksam geworden und beteiligt sich am Sammeln, ebenso der „Saaletreff“ (aktive Naturfreunde und Angler).

Vor allem „on tour“ gebe es sehr viel Lob von Personen, heißt es in einer Mitteilung. Seitens des Kommunalservice wird dieses Lob verstärkt. Die freiwillige Initiative sei hochwillkommen – „leider neigen immer mehr Menschen dazu, ihren Müll einfach in die Natur zu werfen“. Die Aktion läuft noch bis Freitag, 30. April. Insgesamt 1000 Sammelstunden sind als Ziel ausgegeben.

Wer dem Verein helfen möchte, kann über die Homepage weitere Informationen einholen: www.hbv-jena-90.de