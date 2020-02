Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: Neuer Spielplatz bis Sommer fertig

Was sollen solche großen Quadersteine auf einem Spielplatz? Das fragte unser Leser Willi Fischer die Redaktion. Oft gehe er im Wohngebiet rund um den Allendeplatz spazieren. Dabei habe er beobachtet, wie an der Seite zur Ernst-Schneller-Straße, wo es vor Jahren schon einen Spielplatz gab, eine Fläche ausgebaggert wurde und große Naturstein- und Betonquader gesetzt wurden. Die sei doch eine Unfallquelle.

Tatsächlich soll hier wieder ein Spielplatz entstehen, wie die Spielplatz-Verantwortliche Sandy Häßler vom Kommunalservice Jena auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. Derzeit laufen die Ausschreibungen für die Montage der Spielgeräte. Sie bittet jedoch um Geduld. Es werde wohl noch bis zum Sommer dauern, bis der Spielplatz vollendet sei.

Umgesetzt werde dabei ein Vorschlag, der bei einer Vorstellung im Rewe-Zentrum am Allendeplatz die meisten Punkte von Kindern erhalten hatte. Sie stimmten für ein Modell mit einem langgezogenen Holzgerüst, das Möglichkeiten zum Klettern und Hangeln bieten soll. Diese Abstimmung hatte allerdings bereits 2016 stattgefunden. Die Verzögerung liege auch daran, dass es derzeit ja nicht so einfach sei, bei der aktuell guten Auftragslage im Bauwesen Betriebe für eine Baumaßnahme zu gewinnen. Der Handlungsdruck sei aber auch nicht so riesig gewesen, weil in der Nähe bereits ein neuer Spielplatz bei der Neugestaltung der Grünanlagen zwischen Richard-Sorge-Straße und Allendeplatz entstanden war. Aber auch das Geld habe zwischenzeitlich gefehlt, um das Projekt zu realisieren, ergänzt Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt. Er ist froh, dass es nun bald klappt mit dem neuen Spielplatz, denn es gebe wieder mehr Familien mit Kindern im Stadtteil.

Was die Gefahren durch die hohen Naturstein- und Betonränder angeht, so versichert Sandy Häßler, dass dieses ausgebaggerte Gelände ja noch mit Fallsand ausgestattet werde. Bis zur Einweihung bleibe das Gelände komplett abgesperrt.