Jena: Neustart für LNT-Karneval und vieles mehr am Schlegelsberg

Totgesagte leben länger, sagt Dirk Schneider, Chef der Panorama-Gaststätte „Schlegelsberg“, und kündigt die Wiederauferstehung des in Jena einst total angesagten LNT-Faschings an. Tatsächlich soll der LNT-Karneval wieder aufleben, und zwar als Gemeinschaftsprojekt der nach dem Rückzug verbliebenen LNT-Narren und der Schlegelsberg-Gaststätte. Der Termin steht auch fest: Samstag, 22. Februar, Beginn 19.19 Uhr.

Man hat auch schon Verstärkung dafür gewonnen. So wird das Showballett „Formel I“ als Funkengarde die Veranstaltung bereichern. Und Claus Henneberg, einst „Rosa“-Frontmann, wird dafür sorgen, dass auch getanzt werden kann. „Wir haben eine Arbeitsteilung, der LNT sorgt für das karnevalistische Programm, und ich für die Organisation“, erzählt Schneider, der selbst noch aus seiner Studentenzeit den LNT-Fasching bestens kennt. Karten gebe es noch, aber die Nachfrage sei nach Bekanntwerden des LNT-Neustarts schon stark. Er freut sich auch darüber, dass zusätzlich eine Faschingsveranstaltung für Senioren möglich wird. Die soll es am Freitag, 21. Februar, 15 Uhr, geben. Dafür können sich auch noch Seniorengruppen anmelden.

Jazzgitarrist Joe Sachse und Posaunist Nils Wogram sind als Gäste am Schlegelsberg angekündigt. Foto: Mathias Creutziger

Aber das närrische Treiben ist längst nicht alles, was am Schlegelsberg im ersten Halbjahr auf dem Programm steht. „Wir wachsen als Anbieter für Gastronomie und Kultur“, so der Gastwirt. Gut angekommen sei die im Vorjahr begonnene Reihe „Tanz mal wieder“, ein Angebot für nicht mehr jugendliche Leute, zu gängiger Popmusik zu tanzen. Die Veranstaltungsreihe „Blueskaffee“ laufe sowieso schon sehr gut, und auch Jazz-Abende seien Anziehungspunkte geworden.

Hobo Jim aus Alaska bringtBlues und Country zusammen

Hier verweist Dirk Schneider auf einen echten Höhepunkt: Gitarrist Joe Sachse, jazziges Urgestein, kommt zusammen mit dem Posaunisten Nils Wogram am Sonnabend, 29. Februar. Für die Jazz-Fans ist auch bereits ein Kracher im Herbst gebongt: Angelika Weiz, eine Sängerin von Blues, Jazz, Soul, Rock und Pop, die zu DDR-Zeiten mit der Musiklegende Günther Fischer zusammenwirkte.

Ebenso ein musikalisches Bonbon dürfte nach Ansicht von Schneider der Auftritt von Hobo Jim werden. Der Musiker aus Alaska bringe Blues und Country zusammen und habe schon im Vorjahr für Begeisterung am Schlegelsberg gesorgt. Nicht zu vergessen: Der Soul-Club mit vier der renommiertesten Jenaer Band-Musiker kommt an 3. April und die Gruppe „Jezmer“ mit ihrer Jazz- und Klezmer-Mischung am 27. März. Für die Dixieland-Fans wird auch etwas dabei sein, wenn am 20. März die Jenaer Dixielanders auftreten. Aber auch die Theaterfreunde sollen auf ihre Kosten kommen, versichert Schneider. Im Herbst plane man nach dem Erfolg von „Pension Schöller“ ein weiteres Schauspiel.

Darüber hinaus bleibt man am Schlegelsberg auch Traditionen treu. So gibt es am 4. April ein Osterfeuer, am 2. Mai das Maibaumsetzen und am 13. Juni das Siedlerfest mit Sonntags-Frühschoppen.

Weitere Infos unter www.schlegelsberg-jena.de, Anfragen zu Tickets unter Telefon 03641/44 46 50