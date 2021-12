Jena noch besser auf harten Winter eingestellt

Erinnerung an den Februar dieses Jahres: Joachim Weinsheimer (links), Chef der KSJ-Einsatzleitung, und Ralf Gebauer als einer der drei Winterdienst-Einsatzleiter. Das A und O nach jeder Tour ist die Kontrolle der Schürfleisten, die Ralf Gebauer gerade vornimmt.

Jena. Neu beim Kommunalservice Jena: zwei Glättemeldeanlagen, ein anderer Wetterdienst-Partner und Schichtarbeit rund um die Uhr.

Der Winter, der seinem Namen Ehre macht, kann schon morgen da sein. Und der städtische Eigenbetrieb Kommunalservice KSJ wähnt sich in guter Position, um noch besser reagieren zu können, sollte die Stadt wie Anfang Februar wieder fast in Schneemassen ersticken.

„Wir haben im Vergleich zu früheren Jahren deutlich eher mit den Vorbereitungen begonnen“, sagte KSJ-Geschäftsbereichsleiter Jan Wosnitzka. An erster Stelle habe die Veränderung des Schichtsystems gestanden, insbesondere seien dabei die Bereitschaftsdienstzeiten ausgeweitet worden. Somit sei KSJ in der Lage, an sieben Tagen einen 24-Stunden-Dienst abzusichern.

Grüne Welle am Fürstengraben. Jena versank im Schnee Anfang Februar 2021. Foto: Thomas Beier / Archivbild

Neu als Dienstleistungspartner ist nach Wosnitzkas Worten auch der Wetterdienst, dessen Vorhersagen maßgebend für die KSJ-Einsatzleitung sind. Der neue Partner arbeite auf anderer Datengrundlage als der bisherige Dienstleister, verfüge über ein dichteres Sensorennetz; auch sei die Anwendung der Daten für den KSJ komfortabler.

In die Software eingebunden sind zum Beispiel die Messergebnisse zweier neuer Glättemeldeanlagen. Sie befinden sich an der Industriebrücke beim Zeiss-Bau 6/70 (Carl-Zeiss-Promenade) und in Lützeroda. Mit diesen Standorten würden die von Ort zu Ort mitunter sehr unterschiedlichen Jenaer Witterungsbedingungen berücksichtigt, erläuterte Einsatzleiter Joachim Weinsheimer.

Nicht von ungefähr wird der Großraum der Saale-Platte zwischen Cospeda, Closewitz, Lützeroda, Krippendorf, Vierzehnheiligen und Isserstedt beim KSJ intern „Gebirge“ oder „Oberland“ genannt. Selbstverständlich habe die Wahl eines anderen Wetterdienstes nichts zu tun mit der Hoffnung auf längerfristige Vorhersagen. Die Voraussage von mehr als ein, zwei Tagen „ist unseriös“, stellte Wosnitzka fest.

Bis zu 90 Leute einsetzbar

Suche nach dem Auto im Damenviertel Anfang Februar 2021. Foto: Thomas Beier / Archivbild

Ganz genau habe man in diesem Jahr erfasst, wer unter den KSJ-Mitarbeitern einen Lkw-Führerschein besitzt. Sie alle seien potenzielle Helfer im Winterdienst, sagte Jan Wosnitzka. Er erläuterte, dass etwa das Bauhof-Team und die Kolleginnen und Kollegen der Grünpflege bei Schnee und Eis tendenziell weniger zu tun haben und alternativ dem Team der Straßenreinigung im Winterdienst zur Seite stehen könnten.

Joachim Weinsheimer kleidete das in Zahlen: 60 Leute seien im Drei-Schicht-System für den Winterdienst verfügbar; um 30 Mitarbeiter anderer KSJ-Ressorts könne dieser Kreis erweitert werden.

Aktuell verfügt der KSJ nach Joachim Weinsheimers Angaben über 16 Fahrzeuge jeweils mit Schiebeschild und Streuer, darunter sechs 18-Tonner-Lastkraftwagen, fünf Multicar-Fahrzeuge, ein Großtraktor und vier Kleinkehrmaschinen für Gehwege. Ein weiterer Großtraktor ist mit einer Schneefräse ausgestattet.

Ja, man habe sich bemüht, in einigen Punkten die alte durch moderne Technik zu ersetzen, sagte Jan Wosnitzka. „Die Beschaffung war zum Teil schwierig. Die globalen Lieferengpässe haben uns massiv behindert.“