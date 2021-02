Jena-Nord als nächste Etappe

Der Jenaer Nahverkehr hat die Straßenbahnlinien in Richtung Zwätzen / Jena-Nord von Schnee beräumt.

Der Jenaer Nahverkehr hat am Dienstag mit Hochdruck die Räumungsarbeiten auf den Straßenbahnlinien in Richtung Zwätzen und Jena-Nord vorangetrieben. Bevor allerdings die Strecke für den Notbetrieb freigegeben werden könne, seien noch abschließende Testfahrten nötig. Der Notfahrplan:

Linie 1 und 4: Schienenersatzverkehr (SEV) mit drei Bussen verkehrt zwischen Paradiesbahnhof West und Stifterstraße. Der SEV bedient folgende Haltestellen in dieser Reihenfolge: Paradiesbahnhof West – Spittelplatz – Ersatzhaltestelle Scharnhorststraße (in der Camburger Straße) – Ersatzhaltestelle Leipziger Straße (in der Camburger Straße) – Stifterstraße – Altenburger Straße – Ersatzhaltestelle Leipziger Straße – Ersatzhaltestelle Scharnhorststraße – Spittelplatz – Paradiesbahnhof West, alle 20 Minuten.

Linie 2/3: Paradiesbahnhof West – Winzerla – Lobeda Ost, alle 15 Minuten.

Linie 5: Paradiesbahnhof – Lobeda Ost, alle 15 Minuten.

Linie 10: Stadtzentrum (Teichgraben) – Burgaupark, etwa alle 20 Minuten. Aufgrund der Straßenverhältnisse kann der freigestellte Schülerverkehr in Jena aktuell noch nicht wieder aufgenommen werden.

Kreis: Linie 410 Jena – Eisenberg, Linie 450 Eisenberg – Crossen, Linie 460 Eisenberg – Hermsdorf

Weitere Informationen: www.

nahverkehr-jena.de/notbetrieb und www.jes-eisenberg.de