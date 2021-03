Jena-Ost: Leitungsarbeiten im Lerchenstieg

Im Lerchenstieg in Jena-Ost wird gebaut.

Im Lerchenstieg in Jena-Ost beginnen am Montag, 22. März, Tiefbauarbeiten des Zweckverbandes Jenawasser und der Stadtwerke Jena Netze. Bis Anfang November werden die Trinkwasserleitungen und der Abwasserkanal sowie die Gasleitung und vorhandene Hausanschlüsse modernisiert, heißt es in einer Mitteilung.

Insgesamt würden rund 170 Meter Trinkwasserleitungen mit 13 Hausanschlüssen, 160 Meter Mischwasserkanal mit 15 Grundstücksanschlüssen sowie 170 Meter Gasleitung mit weiteren Hausanschlussleitungen erneuert.

Gearbeitet werde im Lerchenstieg zwischen den Einmündungen Am Steinborn und An der Trebe. Die Straße bleibe voll gesperrt, eine Umleitung werde ausgeschildert. Baubeginn und Bauverlauf seien von der Witterung und anderen Bauvorhaben abhängig.