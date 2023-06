Jena Philharmonie kann auch Abba

Zeitweise leistete ein Wetterschutz am Freitag gute Dienste.

Jena. Bei der Arena-Ouvertüre war das Jenaer Orchester als Coverband zu erleben. Die Menschen trällerten mit

Die Jenaer stimmen sich auf den Kulturarenasommer ein. Die Arenaouvertüre war am Freitagabend mit etwa 1000 Besuchern ausverkauft. „Mitsingen“, hieß die Devise – „Sing along“ stand für alle Englischkundigen ganz groß über die Bühne. Später flimmerten hier die Liedzeilen wie in einer Karaoke-Veranstaltung durch.

Die Hits von Abba und der Karat-Klassiker „Über sieben Brücken musst du geh‘n“ waren die bekanntesten Ohrwürmer. Sängerin Beatrice Reece animierten die Zuhörer geschickt zum Mitsingen oder Mitsummen. Die Philharmonie trat an diesem Abend unter der Regie von Evan-Alexis Christ aber nicht nur wie ein Musical-Orchester auf. Durch Einschub klassischer Werke wurde geschickt verhindert, dass Forderungen nach einer Umwandlung der Philharmonie in einer Coverband völlig aus dem Ruder liefen. Am Ende schalten bittende Rufe um Zugaben über dem Platz. Mit dem Abba-Titel „Dancing Queen“ wurde man entlassen.

Die Konzertkritik konstatiert: „Die Philharmonie präsentierte sich mit diesem Programm in einer besonderen und nicht alltäglichen Funktion, ein Novum in der Arena- Geschichte!“ Am Samstag gab es ein zweites Konzert mit Musikern der Musik- und Kunstschule als Vorprogramm.