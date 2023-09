Jena: Philler hoch aktiv am 75. Geburtstag

Jena. Kathrin Klinger holte sich ihren Preis für das „Erkenne deine Stadt“-Fotorätsel ab und Gunther Philler wurde an seinem Geburtstag prompt vom Beschenkten zum Beschenkenden.

Was macht man an seinem 75. Geburtstag? Ist doch klar, wie man am Beispiel von Gunther Philler sieht. Der Inhaber der „Jenaer Bücherstube“ hieß am Mittwoch in seinem Geschäft am Johannistor alle willkommen, die ihm gratulieren wollten.

Die Gelegenheit konnte auch unsere Leserin Kathrin Klinger nutzen. Sie hatte an unserem Sommer-Rätselspiel „Erkenne deine Stadt“ teilgenommen, alle 30 Fotorätsel richtig gelöst und bekam als Preis ein Exemplar des Buches „Jena in Wort und Bild“ aus dem Hause Philler zugelost. Und so war es eine witzige Fügung, dass Gunther Philler an seinem besonderen Geburtstag zum Beschenkenden avancierte.

Kathrin Klinger betonte, dass ihre Familie in den Rätselspaß eingebunden worden war. Und auch auf ihrer Arbeitsstelle habe sie im Kollegium für das Rätselspiel zum diesjährigen Thema „Jena und sein Wasser“ geworben und Neugier geweckt.

Bisschen verrückt: Gunther Philler setzte Mittwochabend seinen Aktiv-Geburtstag fort. Beim Jubiläums-Treffen einer Seniorengruppe „60 Jahre Beruf mit Abitur in Jena“ (), war Philler eingeladen, über das alte Jena zu referieren.

Womöglich konnte er da aus dem von seinem Sohn Kristian herausgebrachten Bruch „Jena in Wort und Bild“ zitieren. Da geht es um die „Neuinterpretation“ eines 1896 erstmals erschienen Bilderbuches mit Sprüchen über Jena, zu denen sich prominente Zeitgenossen hinreißen ließen.