Jena plant Bauland-Verkauf nach sozialen Aspekten

Jena. Jenas Stadtrat soll entscheiden über „kriterienbasierte Vergabe-Richtlinie“ zum Wohngebiet „An der Oelste“

Bauwilligen Familien wie auch Leuten mit geringeren Einkommen soll der Erwerb von Eigenheimen erleichtert werden. Diesem Ansinnen folgt für das neue städtische Wohngebiet „An der Oelste“ in Zwätzen-Nord eine neue „Richtlinie über die kriterienbasierte Vergabe städtischer Eigenheim-Grundstücke“. Der Jenaer Stadtrat soll dem Papier am Mittwoch zustimmen.

OB Thomas Nitzsche (FDP) sprach am Dienstag die drei Vergabe-Kategorien an, die zu je einem Drittel auf die 49 verfügbaren Grundstücke gerichtet sind. In einer Kategorie greift bedingungsfrei das Höchstbieterprinzip. Eine weitere Kategorie basiert nach Beschreibung des OB auf einem Punktevergabe-Verfahren: Gehören Kinder zur Familie? Bestehen Pflegebedürfnisse oder gesundheitliche Einschränkungen? Haben die Bewerber seit mindestens einem Jahr Wohnsitz in Jena? Verfügen sie über einen Arbeitsplatz in der Stadt? Nutzen sie derzeit belegungsgebundenen Wohnraum? Sind sie ehrenamtlich engagiert? Planen sie Einlieger-Wohnraum? Unterm Strich werde addiert. Wer die meisten Punkte habe, erhalte bevorzugt den Zuschlag, sagte der OB.

Die dritte Vergabe-Kategorie ist ausgerichtet auf Bewerber, deren Einkommensverhältnisse relativ gering sind und vorgegebene Grenzwerte nicht überschreiten. Auch in dieser Kategorie kommt zudem das Punktevergabe-Verfahren zur Anwendung.

Aber ist es nicht denkbar, dass sich innerhalb der Kategorien ohne Höchstbieterprinzip keine oder zu wenige Bewerber finden?

Nein, das Verfahren solle nicht dazu führen, dass Wohnungsbau in der „Oelste“ gebremst wird, sagte der OB. Nach fünf Jahren soll das Verfahren evaluiert werden.