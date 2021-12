Jena plant ein Ehrengrab für Ralf Kleist

Jena. Jena ehrt den im Sommer plötzlich verstorbenen Ralf Kleist mit einem Ehrengrab.

Die Möglichkeiten zur posthumen Ehrung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern seien sehr begrenzt, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Auf der Grundlage der Ehrengräbersatzung der Stadt Jena können auf städtischen Friedhöfen Gräber, Grabsteine und Grabanlagen, die Verstorbene ehren, welche in der Stadt bekannt waren und für das Ansehen Jenas gewirkt haben, zu schützenswerten Grabstätten erklärt werden. Die Pflege werde der Eigenbetrieb Kommunalservice Jena übernehmen. So will die Stadt das Andenken an Kleist und seine Verdienste wach halten.

Am 2. Juli verstarb Ralf Kleist im Alter von 55 Jahren nach kurzer Erkrankung. Von Beruf her Gemeindepädagoge der Evangelischen Kirchgemeinde und Leiter der Kreisdiakoniestelle Jena, war er stadtweit bekannt für sein außerordentliches, vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Als Stadtrat gehörte er der Fraktion der Bündnisgrünen an und war zuletzt im Sozialausschuss, im Seniorenbeirat, im Friedhofsbeirat, im Beirat für Menschen mit Behinderung sowie im Ortsteilrat Zwätzen aktiv, vielfach in leitender Position.