Jena radelt für ein gutes Klima

Jena. Stadtradeln: Die Kampagne startet am Samstag, 2. September, mit einer Tour zur Leuchtenburg.

Von Samstag an wird wieder in die Pedale getreten. Dann beginnt die Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“, an der sich Jena bereits zum zwölften Mal beteiligt. Der Wettbewerb findet bis zum 22. September statt.

Die Kampagne startet mit einer Auftakttour am Samstag: Diesmal wird zur Leuchtenburg geradelt. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr hinter dem Paradiesbahnhof in Jena. Um 13 Uhr beginnt die 22 Kilometer lange Tour, die größtenteils über den Saaleradweg Richtung Kahla führt. Teilnehmen können alle, die in Jena wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.

Ziel ist es, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei gemeinsam Kilometer für das eigene Team, die Schulklasse oder die Kommune zu sammeln. Gleichzeitig setzt man sich dadurch für mehr Radförderung ein. Im vergangenen Jahr erzielte die Stadt Jena ihr bisher bestes Ergebnis. Insgesamt nahmen 2152 Personen in 120 Teams an der Aktion teil und legten zusammen rund 363.480 Radkilometer zurück.

Informationen und Anmeldung (auch zur Auftakttour) unter www.stadtradeln.de/jena