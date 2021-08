Jena rätselhaft: Naumburger Ortsteil an der Theke

Jena. Erkenne deine Stadt (2): Wo befindet sich das „Kleinjena“-Schild?

Unser traditionelles Sommerrätselspiel „Erkenne Deine Stadt“ soll in diesem Jahr gerichtet sein auf Kultur, Kunst und Veranstaltungswirtschaft der Stadt Jena – auf einen Teil unserer Gesellschaft, der ganz besonders von der Pandemie gebeutelt war und ist.

In den nächsten Wochen geben wir der Leserschaft regelmäßig ein Foto-Rätsel auf. – Heute eines, das recht anspruchsvoll sein mag für all jene, die mit der Jenaer Klubszene nichts am Hut haben. In diesem Fall bitte mal bei jungerwachsenen Kindern und Enkelkindern nachfragen, die wissen Bescheid auf die Frage: In welchem stadtzentralen Etablissement ist die Theke mit dem im Foto gezeigten Schild drapiert?

Die einstigen Monteure werden liebevoll ironisch gedacht haben, dass Jena manchmal seinem Status „Großstadt“ nicht zu entsprechen vermag. Im wahren Leben ist Kleinjena ein Ortsteil von Naumburg.

Und das sind die Preise

Den 1. Preis stellt diesmal die Firma Zeiss zur Verfügung: ein hochwertiges Fernglas aus eigener Fertigung. Den 2. Preis sicherte uns die Schott AG zu: einen Besuch der Ausstellung „World of Schott” bei der Schott AG in Mainz einschließlich der Zugfahrt und einer Hotelübernachtung für zwei Personen in Mainz. Den 3. Preis stiftet „Noll“-Wirtin Michaela Jahn-Neubert: einen Gutschein im Wert von 50 Euro zur Beköstigung zweier Personen in der „Noll“. Und einen 4. Preis holt „Bücherstuben“-Inhaber Gunther Philler aus dem Regal: ein Exemplar des soeben erschienenen Eichplatz-Buches „Platzwechsel“ von André Nawrotzki.

Weitere Preise stiftet unsere Redaktion mit je einem Buch-Exemplar der „Villen in Jena“ und der „Peter-Ducke-Story“ , die Biografisches über das – im Oktober 80. Geburtstag feierende – Jenaer Fußball-Idol zusammenfasst.

Nach der letzten Folge können unsere Leserinnen und Leser ihre Lösungen komplett aufgelistet einsenden per Brief oder Postkarte (Lokalredaktion Jena, Holzmarkt 8, 07743, Jena). Zum Abschluss werden wir einen Coupon abdrucken, auf dem die Leserinnen und Leser mit Rücksicht auf die Datenschutzgrundverordnung formal ihr Einverständnis zum Umgang mit persönlichen Angaben zusichern.