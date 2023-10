Jena richtet das Licht auf den Antisemitismus

Jena. Die Sängerin, deren Eltern das KZ überlebten. Die Fußballer, denen Judenhass widerfährt. Die Ordensschwestern, die in Palästina Graswurzelarbeit leisten

Die Vernichtungsangriffe der Hamas auf Israel rücken diese Jenaer Veranstaltung in ein schmerzend grelles Licht der Aktualität: Der Arbeitskreis Judentum (1985 in Jena gegründet) darf zur Lesung mit der niederländisch-jüdischen Konzertsängerin und Gesangspädagogin Ruth Frenk (Jahrgang 1946) einladen für Dienstag, 24. Oktober, 19 Uhr in der Café-Vinothek „Pici“ („Hohes Trottoir“).

Lieder aus Theresienstadt

Gabriele Rönnefahrt, Superintendent Sebastian Neuß und Klaus Wegener vom AK Judentum sprachen an, dass Ruth Frenks Eltern das KZ Bergen-Belsen überlebt haben. Auch mit ihren Memoiren „Bei uns war alles ganz normal“ wolle Ruth Frenk mahnen, dass es bald keine Schoa-Überlebenden als Zeitzeugen mehr gebe und auch ihre – die zweite Generation – aussterbe. Die in Konstanz lebende Ruth Frenk bekenne sich zu Zweifeln, dass Antisemitismus verhindert werden kann. In Genf und New York ausgebildet, nahm die Mezzosopranistin Platten mit jüdischen Liedern auf und konzertierte mit Liedern, die im KZ Theresienstadt entstanden sind.

In Beit Jala „alle völlig verzweifelt“

„Denk ich an Israel in der Nacht ...“, sagte ein bedrückter Superintendent. Er machte bewusst, dass der Hamas-Überfall auf das Fest der Tora-Freude fiel, das fröhlichste und ausgelassenste für Juden. Er sehe in der Eskalation den „politischen Super-Gau“; auf Vernichtungswille werde mit Vernichtungswille geantwortet. Gabriele Rönnefahrt berichtete von den Einheimischen, die 2022 eine Jenaer Reise-Gruppe empfangen hatten in der palästinensischen Partnerstadt Beit Jala. „Die sind alle völlig verzweifelt.“ Und stets der Blick auf beide Seiten: „Jeder hat Recht, aber keiner eine Lösung“, sagte Gabriele Rönnefahrth. Man bleibe mit denen verbunden, die Frieden wollen, fügte Klaus Wegener an.

Judenhass im Fußball

Dazu passt: Am Holocaust-Gedenktag, 27. Januar, werden in Jena die Bundeszentrale für politische Bildung und das FCC-Fan-Projekt agieren. Ins Licht rückt das Buch „Strafraum (Un)-Sichtbarkeit von Antisemitismus im Fußball“, das das Projekt „Zusammen1“ des jüdischen Sportvereins „Makkabi Deutschland“ vorangetrieben hat.

Graswurzelarbeit der Ordensschwestern

Hoffnung: Sebastian Neuß sagte, dass die Evangelische Grundschule „Klaus Peter Hertzsch“ aus Jena und die Primary School nahe Beit Jala eine Partnerschaft anstreben. Die Schule werde geführt von Schwestern des Salesianerinnen-Ordens, den Don Bosco-Schwestern, die „Graswurzelarbeit“ leisten würden für 400 Mädchen und Jungen aus muslimischen und christlichen palästinensischen Familien. Der Unterricht widme sich im Besonderen der Friedensbildung, stärke die Bereitschaft und die Fähigkeit, andere Lebensweisen und Standpunkte zu respektieren und Konflikte gewaltfrei auszutragen. Neuß: „Das ist in der Westbank eine nicht hoch genug zu würdigende, aufopferungsvolle Arbeit.“