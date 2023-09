Jena schaltet in den Partymodus um

Jena. Das Altstadtfest beginnt und die Ansage lautet: Kommen Sie rein, da werden Sie den Enkeln von erzählen!

Na dann, hoch die Gläser! Das Altstadtfest bringt bis zum Sonntag nächster Woche Leben in Jenas gute Stube. Die ersten Besucher fanden sich Freitagmittag an den Biertischgarnituren ein oder testeten die Fahrgeschäfte. Andere Menschen kamen, um zu arbeiten.

„Ich liebe Jena“, berichtete Ina Mentel, die mit ihrem Losgeschäft „Lustiges Kugelstechen“, Preise unters Volk bringt. Seit Anfang der Jahre kommt die Leipzigerin nach Jena. „In Jena funktionierte das Altstadtfest wegen der vielen Laufkundschaft so gut“, sagt sie. Ihr Mann kümmerte sich um die „Villa Kunterbunt“, ein Laufgeschäft, an dessen Einlass eine Computerstimme den Gästen verspricht: „Kommen Sie rein, das muss man erlebt haben!“

Auf dem halben Eichplatz stehen in diesem Jahr vier Fahrgeschäfte; die Überschlagsschaukel „G-Force“ ist wohl das spektakulärste. Der Veranstalter verspricht: Kinder ab 8 Jahre können mitfahren! Wie bei jedem Stadtfest kommt auch in diesem Jahr die Frage auf: Wie lange gibt es noch Rummel auf dem Eichplatz? Carsten Müller von Jenakultur sagte auf Zeitungsnachfrage, dass man im nächsten Jahr noch auf den Eichplatz setze. Für die Zeit der Eichplatzbebauung suche die Stadt alternative Standorte.

Der Marktplatz ist als kommunikativer Treffpunkt nicht in Gefahr. Die ersten Besucher staunten, über die Luftigkeit bei der Budenverteilung. So kann man von den Biertischen am Hanfried bis zur Marktostseite lunzen. Früher versperrten etliche Buden mehr die Sicht. Beim abendlichen Bühnenprogramm, dem Herzstück der Belustigung, gibt es damit mehr Auslauf. Sonnabend kommen „The Monotypes“, Sonntag die Stern-Combo Meißen. Besonders am Sonntag dürfte auch deshalb viel los sein, weil im Zentrum von 13 bis 18 Uhr zugleich verkaufsoffener Sonntag ist.

Aufsehen erregte am Freitag noch ein überaus sportlicher Ferrari, der dekorativ vor dem Jenaer Rathaus geparkt war. Autofreunde erkannten einen 488 GT und diskutierten, wie schnell der 8-Zylinder-Sportwagen wohl auf Tempo 200 ist. So viel steht fest, der Ferrari gehörte weder dem Inhaber der Schinkenbude, die daneben stand, noch dem Oberbürgermeister, der am Abend zum symbolischen Bieranzapfen kam.

Wie viel Geld müssen Besucher mitbringen?