Straßenmusiker prägen in warmen Monaten eigentlich das Bild. In Jena dürfen sie derzeit allerdings nicht musizieren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: Schwere Zeiten auch für Straßenmusikanten

Auch wenn Straßenmusikanten in den Allgemeinverfügungen der Stadt Jena nicht explizit benannt werden: Die Sänger und Musiker dürfen in den Straßen und auf den Plätzen derzeit nicht musizieren. Das bestätigte das Rathaus auf Anfrage.

Mehrfach habe in den vergangenen Wochen in der Löbderstraße ein schottischer Straßenmusiker gesessen, der aber nicht musizieren dürfe, schildert uns ein Leser einen Fall. Und als er den Mann befragt habe, habe dieser berichtetet, dass das Ordnungsamt ihm sogar mit einem Polizeieinsatz gedroht habe. Rathaussprecher Kristian Philler konnte den konkreten Fall nicht bestätigen, sagte aber, dass die Stadt sogenannte Menschenansammlungen verhindern wolle. So erinnert er daran, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur allein, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreise der Angehörigen im eigenen Haushalt gestattet sei. Das Versammlungsrecht sieht Ausnahmen vor, in diese Kategorie falle jedoch die Straßenmusik nicht. Dass es einen Graubereich gibt, liegt aber nach Ansicht des Lesers auch auf der Hand: Auch die Balkonmusik ziehe die Menschen an. Sie wird aber in dieser Krise als vitales Lebenszeichen bejubelt.