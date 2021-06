Jena: Spendenaktion ermöglicht Sommerpicknick und Martinsschmaus

Jena. Die Initiatoren Berno Kremlitschka, Volker Lissner und Ralf Kleist freuen sich über das Gesamtergebnis von 9590 Euro.

Die Spendenaktion für den Martinsschmaus war erfolgreich. Als jetzt das Spendenportal bei den Stadtwerken geschlossen wurde, kannte die Freude keine Grenzen bei den Initiatoren. Berno Kremlitschka, Volker Lissner und Ralf Kleist hatten über das Portal um Spenden für ein Sommerpicknick als Ersatz für den coronabedingt ausgefallenen Martinsschmaus 2020 und für den diesjährigen Schmaus im November geworben.

„Ich habe mir täglich den Spendenstand angeschaut“, sagt Volker Lissner: „Denn nur, wenn das Spendenziel erreicht wird, kommt es ja auch zur Auszahlung.“ Aber was die letzten Tage an Schwung in die Aktion kam, hat die drei Männer schlichtweg überwältigt. Am Ende stehen nach 31 Tagen Laufzeit 6190 Euro zu buche. „Und das war nicht alles“, setzt Ralf Kleist noch einen oben drauf. Auf dem Spendenkonto beim Kirchenkreis sind noch mal 3400 Euro eingegangen. „Es ist einfach unglaublich, und wir danken an dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern. So können wir am 10. Juli 750 Menschen zum Sommerpicknick und im November zum Martinsschmaus in die Stadtkirche einladen“, sagt Kleist zum Gesamtergebnis von 9590 Euro.