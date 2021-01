Jena sucht noch 1000 Wahlhelfer für Landtags- und Bundestagswahlen 2021

Die Jenaer werden in diesem Jahr zweimal zur Wahlurne gebeten. Für die Landtagswahl (voraussichtlich am 25.04.2021) und die Bundestagswahl am 26.09.2021 sucht die Stadt noch etwa 1000 ehrenamtliche Wahlhelfer.



„Es ist wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger bereit sind, an beiden Wahltagen in den 129 Wahllokalen der Stadt mitzuwirken“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Interessierten übten ihre Arbeit unparteiisch aus und müssen im wahlfähigen Alter, also in diesem Fall 18 Jahre alt sein. Je nach Funktion und Einsatzort werden 35 bis 60 Euro für die Beisitzer, Wahlvorsteher oder Helfer im Brief- oder Urnenwahllokal gezahlt.



„Eine Wahl hautnah mitzuerleben und den gesamten Prozess neben der Wahlkabine zu begleiten, kann wirklich spannend sein und ist eine verantwortungsvolle Arbeit. Das korrekte Prozedere am Wahltag zu beobachten, Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu beantworten, die Stimmzettel am Abend auszuzählen und die Ergebnisse an die Wahlleitung zu übermitteln, sind einige Aufgaben der Wahlhelfer. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum demokratischen Willensbildungsprozess“, sagt Matthias Bettenhäuser, Leiter des Oberbürgermeister-Büros und offizieller Wahlleiter der Stadt Jena.



Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, meldet sich beim Wahlhelfermanagement der Stadt Jena unter der E-Mail: wahlhelfer@jena.de oder telefonisch: 03641/49 44 55



Weitere Informationen zu den Aufgaben: service.jena.de/wahlhelferin-werden