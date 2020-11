Jena: Tanzclub-Chef bekommt Auszeichnung

Aria Baniahmad ist seit mehr als zehn Jahren der erste Vorsitzende des Tanzclubs Kristall Jena. Durch sein langjähriges ehrenamtliches Wirken konnte der Verein eine erstaunliche Entwicklung erleben: In den vergangenen zehn Jahren verdoppelte sich die Mitgliederzahl nahezu, heißt es in einer Mitteilung von Pressewart Ralf Brömer.

Mit gegenwärtig etwa 25 Turnierpaaren liege der Verein thüringenweit unangefochten an der Spitze. Dass diese Paare nicht nur landesweite, sondern bundesweite Erfolge erzielen, liege nicht zuletzt an den qualifizierten Heimtrainern, deren Angebote durch externe Leistungstrainer komplettiert werden.

Aria Baniahmad sei weiterhin zu verdanken, dass der Verein überdurchschnittlich viele jugendliche Mitglieder hat und dass im vereinseigenen Domizil in der Eisenberger Straße 4a regelmäßig Schulungsmaßnahmen, insbesondere Trainerlehrgänge und Kadertraining, stattfinden. Der Verein habe sich in wenigen Jahren zum landesweiten Zentrum für Tanzsport entwickelt, ohne seine Wurzeln im Freizeittanzbereich zu vernachlässigen. Neben den „klassischen“ Turniertänzen wie Walzer, Rumba und Jive würden Discofox-, Salsa- und LindyHop-Kurse angeboten.

Durch das Wirken Aria Baniahmads habe der Tanzsport eine neue Größe in Jena und Thüringen erlangt. Für seine Verdienste erhielt der Vorsitzende nun aus Anlass seines 60. Geburtstages in der vergangenen Woche die GutsMuths-Ehrenplakette in Bronze des Landessportbundes, überreicht vom Vorstandsvorsitzenden des Stadtsportbundes, Sören Genzler.