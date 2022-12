Saaleradwanderweg in Jena.

Jena taucht ein in die Saale-Unstrut-Region

Jena. Stadt Jena verspricht sich in neuer Tourismus-GmbH „deutliche Professionalisierung des Managements“

„Wir hängen uns an ein Zugpferd ran.“ So hat OB Thomas Nitzsche (FDP) die bevorstehende Gründung der Saale-Unstrut-Tourismus GmbH kommentiert.

Dem Stadtrat liegt am Mittwoch ein Beschlussantrag vor, wonach Jena aus dem kleineren Thüringer Tourismusverband Jena – Saale-Holzland (TTV) austritt, um gemeinsam mit dem TTV und dem im Burgenlandkreis verankerten Saale-Unstrut-Tourismus die neue GmbH auf den Weg zu bringen. Dabei werde der Burgenlandkreis mit 70 Prozent Anteilen deutlich stärker in der GmbH vertreten sein (TTV und Jena je 15 Prozent). Jena binde sich somit an „eine echte Destination im touristischen Sinne“ und folge dem von allen Bundesländern beförderten Trend hin zu größeren touristischen Regionen, sagte der OB.

Statt nach Süden habe sich die Stadt nun „eher nach Norden ausgerichtet“, weil „das Thema Saale – Wein – Genussregion“ bestens zu Jena passe. Die Stadt verspreche sich „eine deutliche Professionalisierung des Tourismus-Managements“, sagte Thomas Nitzsche. „Hier können wir ein neues Tor aufstoßen.“

Markant an der neuen GmbH seien die beiden Arten von Akteuren: nicht nur Gebietskörperschaften, sondern auch Unternehmen – „starke Wirtschaftsplayer“. Beides unter einen Hut zu bringen, sei nicht trivial gewesen.

Die Stadt hat ein Startkapital von 15.000 Euro und eine Kapitalrücklage von 37.000 Euro einzubringen in die neue GmbH.

Zum GmbH-Konstrukt gehört, dass der Oberbürgermeister in der Gesellschaftervertretung sitzen würde und er wie auch Jenakultur-Chef Carsten Müller je einen Aufsichtsratsposten zu übernehmen hätten.