Jena: Telefonische Sprechstunde für Alleinerziehende

Schild der Bundesagentur für Arbeit. In Jena wird eine Telefonsprechstunde für Alleinerziehende angeboten.

Jena. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der Wiedereinstieg in den Beruf gemeistert werden kann.

Die größte Hürde bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung ist für Alleinerziehende die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Frage der Kinderbetreuung steht dabei oft im Vordergrund. Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten im Homeoffice können den beruflichen Wiedereinstieg erleichtern, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsagentur Jena.

Bei Fragen zur Stellensuche, der Bewerbung, dem Vorstellungsgespräch oder alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten erhielten Interessierte in einer telefonischen Sprechstunde von den Expertinnen der Agentur wertvolle Tipps.

So könne beispielsweise mehr über regionale Projekte und Beratungsstellen sowie über Unterstützungsleistungen für Alleinerziehende erfahren werden.

Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bieten die Sprechstunde am kommenden Dienstag, 20. April, zwischen 9 und 13 Uhr an.

Kontakt: Arbeitsagentur Jena, Manuela Schrodt, Tel. 03641/379621; Jobcenter Saale-Holzland-Kreis, Christina Haferung, Tel. 036691/49246