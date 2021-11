Jena: Über die Hilfe zur Selbsttötung

Jena. Emotionales Thema einer Fachtagung in Jena

Das Thema der Suizidhilfe wird in Fachkreisen und der Öffentlichkeit kontrovers und hochemotional diskutiert. Das Ethikzentrum der Universität Jena widmet den diesjährigen Thüringentag für Philosophie am 15. November dieser Thematik. Vortrags- und Diskussionsbeiträge kommen aus Rechtswissenschaft, Medizin, Philosophie und Theologie.

Die Tagung wird mit einer Podiumsdiskussion beschlossen, in der Sozialethikerin Elke Mack (Erfurt), Philosoph Klaus-Michael Kodalle (Jena) und der Leiter des Ethikzentrums, Nikolaus Knoepffler die zuvor gehörten Beiträge weiterdiskutieren. Die Tagung wird in Zusammenarbeit des Ethikzentrums der Universität Jena und der Neuen Thüringischen Gesellschaft für Philosophie ausgetragen. Sie findet am 15. November ab 10 Uhr statt.

Interessierten sind eingeladen, die Veranstaltung via Live-Stream zu verfolgen. Der entsprechende Link wird veröffentlicht unter: www.ethik.uni-jena.de.