Jena: Ukulele-Finale nach Crashkurs

In Jena kann am 20. September erst selbst Hand angelegt und dann professioneller Ukulelen-Musik gelauscht werden.

Jena. Zum Vormerken: Im Rahmen des Jenaer Altstadtfestes findet am 20. September von 18 bis 19 Uhr das abschließende Ukulele-Konzert statt.

Vor dem Ukulele-Konzert ist nach dem Crashkurs: Bereits tagsüber gebe es einen Crashkurs und ein Ukulele-Picknick im Paradies, teilte Philipp Schäffler mit.

Der Jenaer Musikpädagoge Philipp Schäffler organisierte in der Coronakrise einen virtuellen Ukulele-Unterricht auf seinem Youtube-Kanal und wollte das größte virtuell spielende Ukulele-Ensemble auf die Beine stellen. An dem Weltrekordversuch beteiligten sich laut 263 Ukulele-Spieler, die das Lied „ Hotline Bling“ in der Version der Sängerin Billie Eilish einspielten.

Nach den Vorgaben des Rekord-Instituts hätten es mindestens 1321 sein müssen.