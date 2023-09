Jena und die Frage der Wohn-Kapazität für Azubis

Was braucht es an Wohnheim-Kapazität für Azubis in der Stadt Jena?

Jena. Steckt in der Bedarfsanalyse nicht ein Henne-Ei-Problem?

Ich geb doch mein Kind nicht einfach weg! Derart denken Eltern, die die richtige Ausbildung für Tochter und Sohn glauben gefunden zu haben. Blöd aber, wenn diese Ausbildung nicht im Heimatort, sondern nur in der anderen Stadt zu haben ist. Also muss dort der Rahmen passen zu den Vorstellungen der Familie. Insofern: Für künftige Leichtathletik-Asse bastelt Jena gerade an einem guten Rahmen. Auf das neue Leichtathletik-Stadion – so ließ es ein Baustellenfest in dieser Woche spüren – ist die Stadtverwaltungsspitze stolz wie ein Sprintstaffel-Team nach dem WM-Gold. Klar, das Stadion ist nur ein kleines Stück des Rahmens, in dem künftige Gewinner internationaler Medaillen heranwachsen.

An welcher Stelle darf der Rahmen bei der Bildung gar nicht wackeln? Die Frage stellt sich beim Blick in die Statistik, wonach in Thüringen zuletzt 31,9 Prozent der Azubis ihre Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst haben. Das ist überm ostdeutschen (31,3) und westdeutschen Schnitt (24,8). Wahrscheinlich spielt das geringe Quantum von Wohnmöglichkeiten für auswärtige Azubis dabei eine Rolle. Der Vergleich mit Studiosi liegt nahe, weil auch für sie das Wohnen am Ausbildungsort essenziell ist. Nur: Sie sind volljährig und tauglich fürs einfache Modell WG. Anders die Azubi-Teenager.

Drum tut die Stadt aktuell gut daran, bei Ausbildungsbetrieben den Bedarf zu erkunden an Wohnplatz für auswärtige Azubis. – Noch ehe die Einrichtung eines großen Lehrlingswohnheimes ausgerufen wird. Henne-Ei-Abwägungen bleiben dennoch im Spiel. Manch Handwerksbetrieb kann nicht genau ermessen, wie viele neue Lehrlinge kommen. Und stünde da ein witziges Wohnheim in der Stadt, machte es manch einer Familie die Entscheidung leichter.